สาวจีนบังเอิญพบรักแรก ในรอบ 10 ปี เพราะรถติด!

กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อหญิงคนหนึ่งเปิดเผยบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ว่าเธอพบรักแรกโดยบังเอิญ ซึ่งไม่ได้เจอกันมากว่า 10 ปี ขณะที่ติดแหงกอยู่บนท้องถนนระหว่างเดินทางกลับบ้านก่อนที่วันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนจะสิ้นสุดลง
โดยเธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางที่จะกลับไปยังหางโจว เพราะรถติดหนัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากเปลี่ยนเส้นทางใหม่ จู่ๆ เธอก็เหลือบไปเห็นรถคันหนึ่ง พร้อมป้ายทะเบียนที่คุ้นเคย เธอจำได้ทันทีว่าเป็นรถของแฟนเก่า เลยบีบแตรไป 2 ที เพื่อเป็นการทักทาย
ด้านฝ่ายชายตกใจที่ได้เห็นเธอ และลดกระจกลงมา จากนั้นทั้งสองก็ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันเล็กน้อย โดยต่างฝ่ายต่างมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จ ถึงสุดท้ายจะไม่ได้แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกัน แต่เพียงได้ทักทายก็รู้สึกอบอุ่นใจ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคน
ทั้งนี้ ตามรายงาน หญิงคนนี้เล่าว่าเธอและรักแรกเลิกรากันไปด้วยดีในปี 2015 และหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีโอกาสพบกันอีกเลย
ภายหลังโพสต์ของเธอได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยมีคอมเมนต์มากกว่า 6,000 คอมเมนต์ เช่น "รถติดเลยทำให้ได้พบกันอีกครั้ง" "อย่างกับละคร" และ "คงเป็นพรมลิขิตที่ทำให้มาเจอกันอีกครั้ง บางคนแทบจะไม่ได้เจอกันเลย แม้จะอยู่ในละแวกเดียวกันก็ตาม แต่พวกคุณ 2 คนก็ยังกลับมาเจอกันได้ท่ามกลางผู้คนมากมาย"
高速上偶遇了10年沒見過面的初戀！
ที่มา : 春節收假塞車 她意外重逢「10年前初戀」登熱搜！網揪1細節：沒錢？