รายได้สุดปัง! หนุ่มจีนรับจ้างให้อาหารแมวช่วงตรุษจีน โกยรายได้ฉ่ำๆ กว่า 8 แสนบาท

เหมียวพารวย! "ฮวันชง" ชายวัย 35 ปี จากเซี่ยงไฮ้ รับเงินจุกๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ กว่า 160,000 หยวน (ประมาณ 8 แสนบาท) จากการรับจ้างให้อาหารแมวตามบ้าน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในตลาดสำหรับการบริการประเภทนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยฮวันชงเล็งเห็นโอกาสในการทำเงินช่วงตรุษจีน และค่อยๆ ริเริ่มธุรกิจของเขาเมื่อ 9 ปีก่อน โดยในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานี้ เขาและทีมงานอีก 4 ชีวิตได้ตระเวนไปตามบ้านต่างๆ เพื่อดูแลเจ้าเหมียวแทนบรรดาทาสแมวที่ต้องเดินทางกลับบ้าน หรือไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว
กว่า 20 วันทั้งช่วงก่อนและหลังเทศกาล ทีมของเขาได้ไปให้อาหารแมวถึงบ้านประมาณ 2,000 ครั้ง โดยตัวฮวันชงคนเดียวรับผิดชอบไปกว่า 1,000 ครั้ง ซึ่งลูกค้ากว่า 80% ล้วนเป็นแรงงานต่างถิ่น ที่ต้องเดินทางกลับบ้าน ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ที่เลือกเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
แม้งานให้อาหารแมว ฟังดูแล้วจะเป็นงานสบายๆ แต่เบื้องหลังนั้นกลับต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก โดยฮวันชงต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตี 3 และทำงานจนถึง 23.00 น. เขามีเวลานอนหลับเฉลี่ยเพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น
ในวันที่ยุ่งที่สุด เขาต้องไปให้อาหารแมวตามบ้านถึง 55 หลังเลยทีเดียว ซึ่งการทำงานแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที นอกเหนือจากการให้อาหารแมวแล้ว เขายังต้องทำความสะอาดกระบะทราย เติมน้ำ ตรวจสอบสุขภาพของเจ้าเหมียว หน้าต่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงนำขยะไปทิ้ง
นอกจากนี้ ยังมีบริการเพิ่มเติม เช่น บริการป้อนยา และบริการตัดเล็บให้ฟรีอีกด้วย
ด้านอัตราค่าบริการนั้น มีราคาอยู่ที่ 60-80 หยวน (ประมาณ 300-400 บาท) ต่อครั้งในเขตเจียติ้ง ส่วนพื้นที่อื่นๆ ในเซี่ยงไฮ้จะอยู่ที่ 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) และ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) สำหรับพื้นที่ห่างไกล หรือบ้านที่มีแมวหลายตัว
ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงตอนนี้ เขาก็ยังคงราคาค่าบริการไว้เท่าเดิม แม้ปัจจุบันอัตราการแข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งความต้องการของตลาดก็เพิ่มมากขึ้นก็ตาม
“เทศกาลตรุษจีนปีที่แล้ว เราให้บริการ 270 ครัวเรือน แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 320 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นถึง 18% โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดเทศกาลจะเติบโตขึ้นประมาณ 25% โดยรายได้จากบริการให้อาหารแมวเพียงอย่างเดียวสูงถึง 160,000 หยวน” ฮวันชงกล่าว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น เช่น “เมื่อวานนี้ ภรรยาของผมก็จ้างบริการแบบนี้เหมือนกัน คนดูแลเปิดกล้องทิ้งไว้ให้เราเห็นตลอด เขารับผิดชอบเรื่องการให้อาหารแมวและการทำความสะอาดกระบะทราย การมีบริการแบบนี้ในช่วงตรุษจีน ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นในการเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว”และ “เมื่อต้องดูแลแมวที่อ่อนไหว หรือขี้อาย ผู้ดูแลจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งความปลอดภัยของทรัพย์สินในบ้าน การหาเงินในช่วงวันหยุดแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”
ที่มา : Chinese man earns US$23,000 in holiday week through cat-feeding services (SCMP)