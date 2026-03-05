xs
จีนตั้งเป้าศก.ขยาย 4.5-5 % พร้อมจัดพันธบัตรรบ.พิเศษฯ 250,000 ล้านหยวน “นำสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่” หนุนบริโภคสุดฤทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง แถลงรายงานผลงานรัฐบาลในพิธีเปิดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง วันที่ 5 มี.ค. 2026 (ภาพ รอยเตอร์)
กลุ่มสื่อจีนรายงาน--  นายกรัฐมนตรีจีน นาย หลี่ เฉียง แถลงรายงานผลงานรัฐบาลประจำปี 2026 ในวันเปิดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติในเช้านี้ (5 มี.ค.)

ในรายงานฯระบุว่า รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจทั้งปี 2026 นี้ ที่ระดับร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 5
ซึ่งแหล่งข่าวสื่อโลกระบุว่าเป็นระดับต่ำสุดนับจากปี 1991

ในรายงานฯ ยังระบุว่า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ขยายและยกระดับการบริโภค จัดสรรพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษมูลค่า 250,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนโครงการ “นำสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่” และปรับปรุงกลไกการดำเนินนโยบายให้ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง กำลังพูดคุยกับประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ระหว่างพิธีเปิดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง วันที่ 5 มี.ค. 2026 (ภาพ รอยเตอร์)
“การประชุมสองสภาจีน“ ได้แก่ การประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชนจีน (CPPCC) และสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (NPC) ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ มหาศาลาประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง โดยมี สีจิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมมาธิการทหารกลาง และผู้นำพรรคฯและรัฐบาลเข้าร่วมฯ

รัฐบาลจีนประกาศเป้าหมายอัตราเติบโตเศรษฐกิจปี 2026 ที่ระดับ 4.5-5 เปอร์เซนต์

รัฐบาลจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษมูลค่า 250,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนโครงการ “นำสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่”

