หนุ่มจีนหมดเงินหลายหมื่น เล่นเกมโยนห่วง หวังได้รถไปขับ แต่สุดท้ายโดนเบี้ยว!

แจกไม่จริง! ชายจากเมืองชวีฟู่ มณฑลชานตง ทุ่มเงิน 5,600 หยวน (ประมาณ 28,000 บาท) เล่นเกมโยนห่วง หวังได้รางวัลใหญ่ อย่างสิทธิ์ในการใช้รถเก๋งหงฉี (Hongqi) เป็นเวลา 2 ปี ทว่าพอชนะ ทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธที่จะมอบรถให้ แถมจะไม่ยอมคืนเงินให้ด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่แล้ว โดยทางร้านระบุไว้ชัดเจนว่า "หากโยนห่วงลง 3 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์ในการใช้รถเก๋งหงฉีเป็นเวลา 2 ปี"
ด้วยความอยากได้ชายคนนี้จึงทุ่มสุดตัว ซึ่งหลังจากพยายาม ในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จโดยยังเหลือห่วงมากกว่า 1,000 ห่วง แต่กลับไม่ได้รับรางวัล
"หลังจากชนะแล้ว พวกเขากลับไม่ให้รถกับผม" ชายคนดังกล่าวกล่าว พร้อมเสริมว่า ท่าทีของเจ้าของร้านเปลี่ยนไป ตอนแรกก็อ้างว่า รถไม่ใช่ของพวกเขา เจ้าของอยู่ต่างประเทศ ทั้งยังจะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม พอขอเงินคืนก็ไม่ยอมคืนให้ และมีข้ออ้างต่างๆ นานา
สุดท้าย เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงโทร.แจ้งตำรวจ หลังจากไกล่เกลี่ย ทางร้านก็ยอมคืนเงินให้ แต่ก็ไม่มีการมอบรางวัล หรือเงินชดเชยใดๆ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลายเป็นที่พูดถึงบนโซเชียล เนื่องจากวิธีดังกล่าวอาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งหากผิดจริงก็ควรถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่มา : 陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車 老闆慌了秒反悔不認