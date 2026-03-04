จีนเรียกร้องทุกฝ่ายคุ้มครองเส้นทางขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ

สำนักข่าวซินหัวรายงาน-- เหมาหนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงเมื่อวันอังคาร (3 มี.ค.) ว่าจีนเรียกร้องทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการทางทหาร โดยทันที หลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียด คุ้มครองความมั่นคงของเส้นทางขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ และป้องกันผลกระทบเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจโลก โดยความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบเสถียรภาพและความราบรื่นของอุปทานการจัดหาพลังงาน
วันเดียวกัน มีการเปิดเผยโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯได้ทำลาย 'เรืออิหร่าน' รวม 17 ลำแล้ว
แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เผย (3 มี.ค.) ผ่านคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) ว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้ทำลายเรือของอิหร่าน 17 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือดำน้ำที่อิหร่านใช้งานมากที่สุดที่ตอนนี้มีรูโหว่อยู่ด้านข้างลำเรือ โดยคูเปอร์กล่าวว่านี่เป็นการจมทั้งกองทัพเรืออิหร่าน
คูเปอร์ระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายเกือบ 2,000 จุด ด้วยเครื่องกระสุนมากกว่า 2,000 รายการ มีการลดระดับการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านลงอย่างมาก ตลอดจนทำลายขีปนาวุธ แท่นยิง และโดรนของอิหร่านหลายร้อยรายการ โดยกองกำลังสหรัฐฯ จะยังคงโจมตีอิหร่านตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ก้นทะเลจนถึงอวกาศและไซเบอร์สเปซ
ทั้งนี้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ รายงานว่าฝ่ายอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธกว่า 500 ลูก และส่งโดรนโจมตีกว่า 2,000 ลำ เมื่อนับตั้งแต่เริ่มต้นการโจมตีโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล
(แฟ้มภาพซินหัว : เรือเร็วของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านแล่นล้อมเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน วันที่ 21 ก.ค. 2019)