&'หวัง อี้&' ต่อสายตรง รมว.ต่างประเทศอิสราเอล ค้านโจมตีอิหร่าน

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นายกิเดออน ซาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง
นายหวัง อี้ ระบุว่าจีนคัดค้านการที่อิสราเอลและสหรัฐฯ ใช้กำลังทหารโจมตีอิหร่าน โดยเน้นย้ำว่าการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง แต่จะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่และส่งผลกระทบที่รุนแรงตามมา พร้อมชี้ให้เห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของแสนยานุภาพทางทหารไม่ได้อยู่ที่การสู้รบในสนามรบ แต่อยู่ที่การป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม จีนจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการปฏิบัติการทางทหารโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงสงครามลุกลามจนเกินควบคุม
นอกจากนี้ นายหวัง อี้ กล่าวว่าทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลังทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นประโยชน์พื้นฐานของทุกฝ่ายรวมถึงอิสราเอลด้วย หลายปีที่ผ่านมาจีนมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านผ่านวิถีทางการเมือง
นอกไปจากนี้การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมถึงข้อกังวลด้านความมั่นคงของอิสราเอลด้วย แต่น่าเสียดายที่กระบวนการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากการสู้รบ
ในตอนท้ายของการสนทนา นายหวัง อี้ ได้เรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมืองและหน่วยงานของจีนในพื้นที่ ซึ่งนายซาร์ยืนยันว่าอิสราเอลให้ความสำคัญอย่างยิ่งและจะดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและหน่วยงานของจีนอย่างเต็มที่
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว และจวี้หงมั่ง (Anue)