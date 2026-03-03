สองโลกของสองแชมป์โอลิมปิกเลือดมังกร : ไอลีน กู่ VS อลิซา หลิว (ตอนหนึ่ง "เจ้าหญิงหิมะ")

สองแชมป์สาวเลือดมังกรที่เป็นดาวจรัสแสงและไวรัลในโลกสื่อ ช่วง การแข่งขันโอลิมปิก ฤดูหนาว 2026 หรือ มิลาโน คอร์ตินา เกมส์ (Milano Cortina Games) ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อไม่นานมานี้ ต้องยกให้กับ “เจ้าหญิงหิมะ” ไอลีน กู่ (Eileen Gu) วัย 22 ปี ผู้มีชื่อจีนคือ กู่ อ้ายหลิง (谷爱凌) ส่วนอีกคน คือ “เทพธิดาแห่งโลกน้ำแข็ง” อลิซา หลิว （Alysa Liu）วัย 20 ปี ชื่อจีนของเธอคือ หลิว เหม่ยเสียน （刘美贤）
สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองคือ ฉายา "สาวน้อยมหัศจรรย์" เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีน เสน่ห์ดึงดูดจากความสวยและความน่ารักที่เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลย (แม้เป็นเสน่ห์คนละแบบ) ทว่า ภูมิหลังชีวิตของสองแชมป์สาวที่เกี่ยวโยงกับจีนนั้นแตกต่างแบบตรงกันข้ามกัน...เหมือนอยู่กันคนละภพเลยทีเดียว
ไอลีน กู่ (Eileen Gu) สื่อจีนเรียกฉายาเธอเป็น “เจ้าหญิงหิมะ” เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน ปี 2003 ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ แม่ของเธอเป็นชาวจีน ส่วนพ่อเป็นอเมริกันชน ทั้งสองหย่ากันเมื่อไอลีนยังเป็นเด็กเล็ก
คว้าแชมป์จากสนามรุ่นจูเนียร์
ไอลีน กู่ เริ่มฝึกเล่นสกีฟรีสไตล์ตอนอายุ 3 ขวบ และคว้าแชมป์เหรียญทองในสนามแข่งขันสกีหญิงรุ่นเยาวชนระดับชาติของสหรัฐฯเมื่ออายุ 14 ปี ต่อมาเมื่ออายุ 15 ปี ได้อันดับสามในการจัดอันดับประจำปีของสหพันธ์หิมะนานาชาติ
ในปี 2019 กู่ อ้ายหลิง ตอนนั้นอายุ 15 ปี ได้เปลี่ยนจากนักกีฬาทีมชาติสหรัฐฯมาเข้าสังกัดนักกีฬาทีมชาติจีน โดยเธอบอกเหตุผลว่าต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในจีนหลายล้านคน
ในมิลาโน คอร์ตินา เกมส์ ประเทศอิตาลี ไอลีน กู่ ยังรักษาแชมป์ได้อย่างสวยงาม โดยคว้าเหรียญทอง 1 เหรียญ และเหรียญเงิน 2 เหรียญ ทำให้เธอเป็นนักสกีหญิงฟรีสไตล์ที่พิชิตเหรียญจากสนามแข่งขันโอลิมปิกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ 6 เหรียญ (จากสนามโอลิมปิก 2022 และ 2026 รวมกัน) ได้แก่ 3 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน
ช่วงการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง (ปี 2022) ด้วยพรสวรรค์ด้านกีฬาสกีฟรีสไตล์ การศึกษาก็โดดเด่น หน้าตาดีหุ่นนางแบบ ทำให้ไอลีน กู่ เป็นที่รักของชาวจีนจนเกิดปรากฎการณ์ “กู่อ้ายหลิงฟีเวอร์” และยิ่งดันให้เธอเป็นดาวรุ่งปังปุริเย่ในโลกแฟชั่นและวงการโฆษณา โดยเธอเซ็นสัญญาเป็นนางแบบให้กับ IMG เคยเดินแบบให้กับแบรนด์ Victoria’s Secret และ Louis Vuitton ผลงานของเธอรวมถึงสัญญาระยะยาวกับแบรนด์ตะวันตก อย่าง Porsche, Red Bull และ IWC Schaffenhausen ควบคู่ไปกับการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์จีนชั้นนำ เช่น Anta Sports, Bosideng, Mengniu และ TCL เป็นต้น ตลอดจนเฉิดฉายเป็นดาวเด่นในงานอีเวนท์โลก Met Gala
ไอลีน กู่ ยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลก โดยการจัดอันดับของนิตยสาร Time
เมื่อไม่นานมานี้ (ปี 2026) นิตยสาร ฟอร์บส (Forbes) ระบุว่า ไอลีน กู่ เป็นนักกีฬาหญิงที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่สี่ของโลกด้วยรายได้ 23 ล้านดอลลารสหรัฐต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากสปอนเซอร์และดีลโฆษณา ส่วนเงินรางวัลจากการแข่งขันมีแค่ 100,000 เหรียญสหรัฐ
เติบโตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ
คุณแม่ของไอลีน กู่ คือ กู่เยี่ยน (谷燕) เป็นชาวปักกิ่งและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว สำหรับกู่เยี่ยนเรียนจบปริญญาตรีวิชาเอกวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และไปเรียนต่อปริญญาโทสาขา MBA ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ต่อมาเข้าทำงานบริษัทชื่อดังแห่งวอลล์สตรีท Lehman Brothers และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้งเป็นนักลงทุนในธุรกิจร่วมทุนสหรัฐฯ-จีน
ส่วนลูกสาว ไอลีน กู่ เรียกได้ว่าเป็น "ลูกไม้หล่นไม้ไกลต้น" นอกจากพรสวรรค์ด้านกีฬา ยังเรียนเก่งโดยเฉพาะตอนที่สอบเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแตนฟอร์ด ด้วยคะแนนสอบ SAT ของเธอสูงถึง 1,580 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน
ไอลีน กู่ เดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนทุกปี จนพูดภาษาจีนคล่องแคล่ว และเคยให้สัมภาษณ์ว่า เธอคิดว่าเธอเป็นชาวอเมริกันเท่าๆกันเป็นจีน.