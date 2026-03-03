ฮีโร่ของคุณอา! หลานชาย 6 ขวบ ออกโรงปกป้องคุณอา ที่ถูกญาติรุมกดดันให้รีบแต่งงาน ลั่น "คุณอาของผมต้องการผู้ชายที่มี 8 แพ็คเท่านั้น!"

การถูกญาติๆ รุมกดดันให้แต่งงาน ถือเป็นฝันร้ายของใครหลายคน เช่นเดียวกับหญิงสาววัย 26 ปี จากเมืองจ้านเจียง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) คนนี้ ซึ่งขณะที่เธออึดอัดจนไม่รู้จะทำอย่างไรดี หลานชายวัย 6 ขวบก็ได้ก้าวออกมาปกป้องเธอ และช่วยให้เธอผ่านพ้นจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดดังกล่าวไปได้
คลิปวิดีโอซึ่งถูกแชร์กันจนกลายเป็นไวรัล เผยภาพวันรวมญาติ โดยเธอถูกแนะนำให้รู้จักกับชายหนุ่มวัย 30 ปี ก่อนที่จะถูกคะยั้นคะยอ เร่งเร้าให้ตกลงปลงใจ แต่งงานกับชายคนนี้
“การที่จะแต่งงาน หรือไม่นั้น ล้วนเป็นเรื่องที่อาของผมต้องเป็นคนตัดสินใจ แล้วอาก็ต้องการแค่ผู้ชายที่มีกล้ามท้อง 8 แพ็คเท่านั้น” เด็กชายกล่าวกับญาติ
แม้จะได้ยินดังนั้น แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมหยุด เอ่ยปากชมหนุ่มคนนี้เรื่องได้เงินเดือนเยอะ ซึ่งเด็กชายก็ตอบกลับไปว่า "เขามีเงินเยอะแค่ไหน? กระเป๋าตังของเขาคงสะอาดกว่ามือของเขาอีก”
นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านการศึกษาของชายคนนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ซึ่งหลานชายก็ตอบว่า ปริญญาอะไรก็ไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างอายุของชายคนนี้กับอาของเขาได้
ถึงอย่างนั้น ญาติๆ ก็ยังคงไม่ยอมแพ้ โต้แย้งกลับไปว่า “อายุห่างกัน 5 หรือ 6 ปีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่” แต่ก็ถูกหลานชายสวนกลับไปว่า "ถ้าอาของผมคิดว่าเขาแก่ ผู้ชายคนนี้ก็แก่"
เด็กชายยังตั้งคำถาม อย่าง “ถ้าเงินเขาหมด เขาจะหย่ากับอาของผมไหม?” ก่อนที่จะบอกว่า "ถ้าอาอยู่เป็นโสด เดี๋ยวพอโตขึ้นแล้วผมจะเลี้ยงอาเอง ตอนนี้ผมมีเงินเก็บอยู่กว่า 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) แล้ว แต่ถ้าผมทำไม่ได้ ทุกคนก็ช่วยกันทำงานและช่วยผมดูแลอานะ"
คำพูดของเด็กชายทำเอาญาติๆ ถึงกับพูดไม่ออก ส่วนหญิงคนนี้ก็เอาแต่หัวเราะและเห็นด้วยกับคำพูดของหลาน
ตามรายงาน เธอค่อนข้างผูกพันและใกล้ชิดกับหลาน โดยจะแวะมาเยี่ยมหลานในช่วงวันหยุดของทุกปี เธอรู้สึกซึ้งใจมากกับการกระทำของหลาน หลานชายของเธอโตมากับปู่ย่า เลยพูดจาดูเป็นผู้ใหญ่
ทั้งนี้ เธอได้ซื้อขนมให้หลาน เพื่อแทนคำขอบคุณ
คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดวิวมากกว่า 10 ล้านวิว โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “นี่ไม่ใช่หลานชาย แต่เป็นองครักษ์ส่วนตัว” “เด็กชายคนนี้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ไม่ถูกชักจูงโดยผู้ใหญ่ และยึดมั่นในความเชื่อของตนเอง เขาเป็นคนที่น่าทึ่งมาก” และ “ฉันจะหาหลานชายวิเศษๆ แบบนี้ได้ที่ไหน”
ที่มา : China boy defends aunt who faces pressure to marry, says she 'only wants a man with 8-pack abs' (SCMP)