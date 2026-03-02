จีนออกโรง! ลั่นสนับสนุน "อิหร่าน" คุ้มครองอธิปไตย-บูรณภาพแห่งดินแดน

ซินหัว - หวัง อี้ รมต.ต่างประเทศจีนเปิดเผยหลังโทรคุยกับ อับบาส อารักชี รมต.ต่างประเทศอิหร่าน ระบุพร้อมสนับสนุนในการคุ้มครองอธิปไตย ความมั่นคง บูรณภาพแห่งดินแดน และเกียรติภูมิของประเทศชาติ เรียกร้องสหรัฐฯ-อิสราเอลหยุดปฏิบัติการทางทหาร หลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งทั่วภูมิภาค
วันนี้ (2 มี.ค. 2569) นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ ซัยยิด อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ตามคำร้องของฝ่ายหลัง กล่าวว่า จีนให้คุณค่ากับมิตรภาพเก่าแก่ระหว่างจีนกับอิหร่าน และสนับสนุนอิหร่านในการคุ้มครองอธิปไตย ความมั่นคง บูรณภาพแห่งดินแดน และเกียรติภูมิของประเทศชาติ
อารักชีกล่าวว่าสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นทำสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างการเจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ โดยการเจรจาระหว่างสองฝ่ายในรอบนี้มีความก้าวหน้าเชิงบวก แต่การกระทำของฝ่ายสหรัฐฯ นั้นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดและเหยียบย่ำเส้นแดงของอิหร่าน ทำให้อิหร่านไม่มีทางเลือกนอกจากป้องกันตัวเองด้วยอำนาจที่มีทั้งหมด ขณะจีนแสดงจุดยืนอันยุติธรรมและเป็นธรรมอย่างเปิดเผย ซึ่งเขาหวังว่าจีนจะยังคงมีบทบาทเชิงบวกในการป้องกันความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ด้าน หวัง อี้ เน้นย้ำจุดยืนตามหลักการของจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในอิหร่าน พร้อมแสดงการสนับสนุนอิหร่านในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย โดยจีนได้เรียกร้องสหรัฐฯ และอิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารทันที หลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม และป้องกันความขัดแย้งแพร่กระจายทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกันหวัง อี้ ก็กล่าวว่าจีนเชื่อมั่นว่าอิหร่านจะสามารถรักษาความมั่นคงของชาติและสังคม ให้ความสำคัญกับข้อวิตกกังวลอันสมเหตุสมผลของประเทศเพื่อนบ้าน และรับรองความปลอดภัยของพลเมืองและองค์กรของจีนในอิหร่าน ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงอันสลับซับซ้อนในปัจจุบัน
ส่วน อารักชีเสริมว่าอิหร่านจะดำเนินความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับประกันความปลอดภัยของบุคลากร และองค์กรของจีน