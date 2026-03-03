สหรัฐฯเร่งบดขยี้อิหร่าน ก่อนจะหมดอาวุธรับมือเตหะราน ถ้าถล่มนานเป็นเดือน กระสุนในคลังพอไหม?

โกลบอลไทส์สื่อของทางการจีนตั้งข้อสังเกตว่า สื่อมวลชนหันมาให้ความสนใจกับคลังกระสุนของสหรัฐอเมริกามากขึ้น หลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณ อาจทำสงครามกับอิหร่านยืดเยื้อ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนชี้ว่า แม้สหรัฐฯ เตรียมการโจมตีอิหร่านในระดับค่อนข้างใหญ่พอสมควร แต่ปริมาณกระสุนสำรองที่จำกัดและกำลังการผลิตด้านการป้องกันประเทศที่ลดลงอาจเป็นปัจจัยบีบสหรัฐฯไม่ให้สามารถทำสงคราม ที่มีความรุนแรงสูงและยืดเยื้อได้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์แถลงเมื่อวันอาทิตย์ ( 1 มี.ค.) ว่า ถ้าจำเป็น กองทัพสหรัฐฯ ก็ตั้งใจว่าจะโจมตีอิหร่านต่อไป “ 4-5 สัปดาห์” พร้อมกับยืนยันว่า การรักษาระดับความเข้มข้นของสงคราม “จะไม่ใช่เรื่องยาก”สำหรับสหรัฐฯและอิสราเอล ถึงแม้ทรัมป์เตือนว่า อาจมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มขึ้นก็ตาม นิวยอร์กไทมส์รายงาน
อย่างไรก็ดี นิวยอร์กไทมส์ระบุว่า ทรัมป์มิได้เอ่ยถึงความวิตกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือเพนตากอนที่ว่า สงครามครั้งนี้อาจทำให้คลังอาวุธเมการ่อยหรอลงไปอีก ซึ่งนักยุทธศาสตร์ทางทหารระบุว่า การรักษาปริมาณสำรองกระสุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สภาพคลังกระสุนของสหรัฐฯ เป็นข้อวิตกกังวลที่สื่อเคยหยิบยกมารายงานกันก่อนหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอลจะร่วมมือกันเปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้วด้วยซ้ำ
แดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมเคยกล่าวว่า สหรัฐฯ ได้ระดมกำลังทหารในตะวันออกกลาง เพื่อการโจมตีขนาดเล็กหรือไม่ก็ขนาดกลาง แต่ปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้ โอกาสที่ชาวอเมริกันจะบาดเจ็บล้มตายก็มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งจะส่งผลเสียต่อคลังอาวุธของสหรัฐฯอีกด้วย ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
เมื่อวันอาทิตย์ ( 1 มี.ค.) เดอะวอลล์สตรีตเจอร์นัลรายงานว่า ขณะนี้สิ่งที่ว่านั้นกำลังถูกทดสอบ เนื่องจากสหรัฐฯกำลังเร่งทำลายกองกำลังขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านก่อนที่สหรัฐฯจะหมดเครื่องมือสกัดกั้นในการรับมือกับการตอบโต้ของเตหะราน ตามที่เจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ทั้งในอดีตและปัจจุบันกล่าวไว้
เคลลี กรีเอโก นักวิจัยอาวุโสของศูนย์วิจัยสติมสันและเคยสอนที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ( Air Command and Staff College ) กล่าวถึงการโจมตีทางอากาศซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ว่า สหรัฐฯกำลังใช้ทรัพยากรเหล่านี้หมดไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ และเร็วกว่าการหามาทดแทนได้
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯผู้หนึ่งเปิดเผยว่า อิสราเอลเองก็กังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นกัน โดยระบบสกัดกั้นป้องกันทางอากาศ Arrow 3 ยังมีอยู่ไม่มาก
ก่อนหน้านี้ สื่อต่างประเทศบางแห่งเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับปริมาณกระสุนสำรองของสหรัฐฯ มาแล้ว รวมถึงในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
เว็บไซต์ Politico รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ว่า เพนตากอนได้ระงับการส่งมอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและกระสุนความแม่นยำสูงบางชนิดให้กับยูเครน โดยเอลบริดจ์ โคลบี หัวหน้าฝ่ายนโยบายของเพนตากอนเป็นผู้ผลักดันการตัดสินใจดังกล่าว การสั่งระงับเกิดขึ้น หลังจากมีการตรวจสอบคลังอาวุธของเพนตากอน ซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่า จำนวนกระสุนปืนใหญ่ ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน และกระสุนความแม่นยำสูงกำลังลดลง ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว 3 คน
จาง จิ้นเซอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวกับโกลบอลไทมส์เมื่อวันจันทร์ ( 2 มี.ค.) ว่า ถ้าสหรัฐฯยังคงถล่มอิหร่านในระดับเข้มข้นสูงเช่นในขณะนี้ต่อไป มีหวังทำแบบนี้ไม่ได้นานนักและความเข้มข้นในการโจมตีน่าจะลดเพดานลง
เขายังมองว่า สหรัฐฯ ดูเหมือนจะไม่พร้อมสำหรับการสู้รบที่มีความรุนแรงสูงและยืดเยื้อ เพราะความสามารถในการเติมคลังอาวุธอย่างรวดเร็วถูกจำกัด เนื่องจากกำลังการผลิตด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ที่ลดลงตามการลดบทบาทของภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนั้น รัฐบาลสหรัฐฯยังต้องรักษาคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงไม่สามารถใช้คลังอาวุธทั้งหมดไปกับการโจมตีอิหร่านได้อย่างแน่นอน