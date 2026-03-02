หวังอี้คุยรมว.กต.รัสเซีย เผย &'จุดยืนของจีน&' กรณีสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน

เมื่อวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย โดยหวังกล่าวว่าเมื่อวันเสาร์ (28 ก.พ.) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จัดการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในอิหร่านภายใต้การผลักดันของจีนและรัสเซีย
หวังกล่าวว่าจีนยึดมั่นเป้าประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงคัดค้านการใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยกรณีสหรัฐฯ และอิสราเอลดำเนินการโจมตีอิหร่านระหว่างการเจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ รวมถึงการสังหารผู้นำรัฐที่มีอธิปไตยและการปลุกปั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้งถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และการกระทำเหล่านี้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หวังกล่าวว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางได้ลุกลามทั่วอ่าวเปอร์เซียและอาจถลำลึกสู่จุดอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งจีนมีความกังวลต่อสถานการณ์นี้อย่างมากและมีจุดยืนต่อสถานการณ์ในอิหร่านดังนี้
ประการที่ 1 การยุติปฏิบัติการทางทหารทันที เพื่อยับยั้งการขยายตัวและผลพวงของสงคราม และป้องกันสถานการณ์บานปลายจนเกินควบคุม โดยจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความมั่นคงของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียและสนับสนุนพวกเขาใช้ความอดทนอดกลั้น
ประการที่ 2 การกลับสู่การเจรจาหารืออย่างเร่งด่วน ทุกฝ่ายควรส่งเสริมสันติภาพและยับยั้งสงคราม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรกลับสู่เส้นทางของการเจรจาหารือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ประการที่ 3 การร่วมคัดค้านการกระทำอยู่เพียงฝ่ายเดียว การโจมตีประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นบั่นทอนรากฐานของสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประชาคมระหว่างประเทศควรส่งสารที่ชัดเจนว่าต่อต้านการถดถอยกลับสู่โลกที่ไร้กฎกติกา
ด้านลาฟรอฟกล่าวว่ากรณีสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านได้บ่อนทำลายเสถียรภาพในตะวันออกกลางอย่างร้ายแรง โดยรัสเซียมีจุดยืนเดียวกับจีนและพร้อมเสริมสร้างการประสานงานและการสื่อสารกับฝ่ายจีน เพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนผ่านเวทีต่างๆ อาทิ สหประชาชาติ และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) เพื่อเรียกร้องการยุติสงครามทันทีและกลับสู่การเจรจาทางการทูต
(แฟ้มภาพซินหัว : ป้ายข้อความของการประท้วงกรณีสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐฯ วันที่ 28 ก.พ. 2026)