อยากเลิกกับแฟน แต่ทำไม่ได้ หนุ่มสาวจีนต้องพึ่งเสียงด่ากระจุยจากคนแปลกหน้า

เดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวในประเทศจีนมีวิธีการแปลก ๆ ในการปลดปล่อยตัวเองจากอาการหลงรักแบบหน้ามืดตามัว
นั่นก็คือยอมจ่ายเงินว่าจ้างคนที่ไม่เคยรู้จักกันให้มาด่าตัวเองแรง ๆ เพื่อเรียกสติกลับคืนมา จึงเกิดอินฟลูเอนเซอร์ชี้แนะแนวทาง กลายเป็นบริการที่กำลังนิยมกันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดียและเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจเกี่ยวกับอารมณ์เติบโต
เด็กสาวคนหนึ่งระบายความในใจให้ชายแปลกหน้า ซึ่งตั้งตนเป็นกูรูนามว่า “เถาไจ่” ( Taozai ) ฟัง
เธอคร่ำครวญว่า ตกหลุมรักผู้ชายอายุแก่กว่า 10 ปี จนก็จน แต่เขากลับไม่รักเธอผู้ซึ่งมาจากครอบครัวร่ำรวยและได้รับการศึกษาอย่างดี
“ คุณมันไม่ใช่แค่มีสมองงมงายกับความรักเท่านั้น แต่คุณยังเหยียดคนที่มีการศึกษาน้อยและยากจนอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วย คุณเหยียดคนอื่นและคนอื่นก็จะไม่รักคุณ นี่คือผลกรรม ที่คุณสมควรได้รับ” เถาไจ่ให้คำตอบ
เป็นการไลฟ์สด ที่เหมือนถูกลากตัวมาประจานกลางสี่แยกชัด ๆ แต่ก็ยังมีลูกค้ามาขอให้อินฟลูเอนเซอร์ผู้นี้ประจานไม่ขาดสาย
คำว่า “มีสมองหมกมุ่นความรัก” ( love-brained ) เป็นแนวคิดที่มีเฉพาะแต่ในประเทศจีน หมายถึงคนที่สูญเสียเหตุผล เพราะรักแบบหัวปักหัวปำ
เถาไจ่ผู้มีทรงผมหยิกหยองเป็นเอกลักษณ์ ประกอบอาชีพด่าเรียกสติบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ด้วยสไตล์การพูดแบบขวานผ่าซาก ดึงดูดให้มีผู้ติดตามเกือบ 2 ล้านคน ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายปี โดยจ่ายเงิน 1,800 หยวน ( ราว 8,118 บาท ) ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น เข้าร่วมไลฟ์สตรีมโดยไม่ต้องรอคิว และการปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่านการส่งข้อความ
วิดีโอชี้แนะอีกชุด ซึ่งคนชอบดูกันมากที่สุด เป็นเรื่องของชายคนหนึ่ง เข้ามาบ่นเรื่องแฟนสาวที่ไม่ยอมลุกขึ้นมาทำอะไร และเขาต้องเป็นฝ่ายให้อย่างไม่รู้จบ
“ คุณก็เหมือนกันนั่นแหละ มีแต่แมลงวันเท่านั้นที่เกาะอยู่บนขี้” เถาไจ่ตอบเขกกะโหลกอีกฝ่าย
Xiakespeare หรือชื่อจริงว่า โจ ลี่จวน หญิงวัย 54 ปี เป็นอินฟลูเอนเซอร์รับจ้างด่า ที่กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลอีกคน ด้วยเอกลักษณ์มัดผมสองข้าง สวมเสื้อกาวน์สีขาว
สาวนางหนึ่งบ่นกับโจว่า แฟนหนุ่มไม่ยอมตอบข้อความ กระนั้นเธอก็ไม่วายหาข้อแก้ตัวให้เขา
“กำลังคุยกันหวานฉ่ำ ใครกันแน่ที่จู่ ๆ ก็หยุดตอบข้อความ เป็นเพราะหลุมศพเขาไม่มีสัญญาณรึยังไง” โจผู้รับบทเป็นนักจิตวิทยาถามแบบไม่เกรงใจ
บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลายแห่งในจีนมีร้านเปิดให้บริการด่าเรียกสติพวกมีความรักเหมือนโคทึกอยู่มากมาย บางร้านมียอดขายมากกว่า 3,000 รายต่อเดือน บางร้านผู้ซื้อสามารถเลือกแพ็คเกจบริการได้หลากหลาย โดยการโทรศัพท์ให้คำปรึกษา 30 นาทีคิดราคา 60 หยวน ( ราว 270 บาท)
ผู้ใช้บริการคนหนึ่งเผยว่า เหมือนถูกปลุกให้ตื่นเลยล่ะ หลังจากที่ปรึกษาตักเตือนแรง ๆ อยู่นาน 30 นาที จนลืมแฟนเก่าเป็นปลิดทิ้ง เป็นบริการราคาถูกยิ่งกว่าการไปหานักบำบัดอย่างมาก
โดยทั่วไปแล้ว การปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักจิตวิทยาในเมืองชั้นนำของจีนจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 500 ถึง 2,000 หยวน ( 2,255 – 9,020 บาท) ต่อชั่วโมง
จาง หยง นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและอาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอู่ฮั่น ระบุว่า เมื่อคนเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์ด้านลบ กลไกการป้องกันตนเองจะทำให้การไตร่ตรองหาเหตุผลเป็นเรื่องยาก การตอบสนองจากภายนอก เช่น การตำหนิจึงมีแนวโน้มกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองได้มากกว่า
แนวโน้มนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องความรักเท่านั้น สไตล์การสอนภาษาอังกฤษที่เข้มงวดของหลิว เสี่ยวเหยี่ยน "ครูปีศาจ" ของจีนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า วิธีการเข้มงวดรุนแรงบางครั้งก็ใช้ได้ผล
หลิวมักเตือนนักเรียนออนไลน์ของเธอว่า หากไม่ตั้งใจเรียน เธอจะ "กลายร่างเป็นผีและคลานออกมาจากหน้าจอ กินพวกเขาเสีย "
สไตล์การสอน “รักแบบเข้มงวด” ของครูปีศาจช่วยฟื้นฟูพลังงานและกลับมามีความมั่นใจในการเรียนอีกครั้ง นักเรียนหลายคนยอมรับ
อย่างไรก็ตาม จางเตือนว่า ผู้ที่เรียกตัวเองว่าโค้ชด้านอารมณ์บางคนอาจเผยแพร่ความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับความรักได้ หากขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมและหน่วยงานรัฐไม่เข้ามากำกับดูแล
ที่มา : เซาท์ไช่ามอร์นิงโพสต์