เที่ยวบินฮ่องกงป่วน! ยกเลิก-ดีเลย์กว่า 27 ไฟลต์เซ่นถล่มอิหร่าน ผู้โดยสารตกค้างอื้อ

เหตุโจมตีอิหร่านโดยความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล ทำให้สายการบินต่างๆ จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินจากฮ่องกงไปยังจุดหมายปลายทางในตะวันออกกลางอย่างน้อย 27 เที่ยวบิน ส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศที่สนามบินในช่วงเช้าวันอาทิตย์เนืองแน่นไปด้วยผู้โดยสารหลายร้อยคนที่มารอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ถูกระงับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย, กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ และนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (Cathay Pacific) สายการบินประจำชาติของฮ่องกง ได้ประกาศระงับเที่ยวบินรับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าทั้งหมดที่เดินทางไปและกลับจากตะวันออกกลางตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา หลังมีการปิดน่านฟ้าอันเนื่องมาจากเหตุโจมตีทางอากาศ
หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบคือ นายหลัว ขุย วัย 45 ปี จากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทำงานอยู่ในกรุงอาบูดาบีมานาน 2 ปี เขาต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินข้ามคืนหลังจากเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่ดูไบถูกยกเลิก โดยทางสายการบินได้ยื่นข้อเสนอให้เขาสองทางเลือก คือรอเดินทางในเที่ยวบินที่เลื่อนไปเป็นวันที่ 4 มี.ค. 2569 โดยที่เขาต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง หรือเลือกเปลี่ยนตั๋วเพื่อเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนายหลัวกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้โดยสาร
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน
แฟ้มภาพเอเอฟพี