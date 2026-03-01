อย่าท้าทายระบบ! เด็กป.1 อวดว่าปิดเทอมแล้วว่างมาก ชาวเน็ตแห่ส่ง...ให้เป็นกอง (มีคลิป)

ว่างนักใช่ไหม! เด็กหญิงวัย 6 ขวบ จากชิงหยวน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) อัดคลิปโอ้อวดว่าเธอมีเวลาว่างมากมายเหลือเกินจนรู้สึกว่าน่าเบื่อลงโซเชียล ก่อนที่จะมีพัสดุปริศนากองโตส่งมาให้ถึงที่
ตามรายงาน เป็นเวลาปีกว่าแล้วที่พ่อแม่ของเด็กหญิงได้เปิดบัญชีโซเชียลและอัพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับลูกสาวของพวกเขา ซึ่งมักจะมีคำพูดตลกๆ หรือประโยคเด็ดๆ ที่เจ็บจี๊ดโดนใจจนเป็นไวรัลอยู่บ่อยครั้ง เช่น "บางคนลงทุนซื้อทองโกยกำไรมหาศาล บางคนลงทุนซื้อโลหะเงินโกยกำไรมากมาย บอกฉันมาดังๆ คุณซื้ออะไร? โอ้! ซื้ออาหารกลับบ้าน น้ำหนักขึ้นมาเท่าไหร่แล้วหล่ะ"
ดังนั้น พอเด็กหญิงโพสต์คลิปว่าว่างมาก ชาวเน็ตบางส่วนที่รู้สึกเอ็นดูก็เลยอยากหาอะไรมาให้เด็กหญิงทำแก้เบื่อ ขณะอีกส่วนที่อาจจะมันเขี้ยว และอยากเอาคืนก็ค้นหาที่อยู่ของร้านขายเสื้อผ้าที่ครอบครัวของเด็กหญิงเป็นเจ้าของ
จากนั้น พัสดุมากมายจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งภายในล้วนแต่เป็นแบบฝึกหัด หนังสือเรียน หนังสือฝึกเขียนพู่กันจีน การบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน ก็ถูกส่งไปให้เด็กหญิง
"แกะพัสดุจนเหนื่อยไปหมดแล้ว แกะไม่หมดสักที" เด็กหญิงกล่าวด้วยความท้อแท้ เรียกว่างานนี้อาจจะทำเด็กหญิงเข็ดไปอีกนาน และไม่กล้าบ่นว่าว่างอีกเลย
ทั้งนี้ แม่ของเด็กหญิงเผยว่า นอกจากบรรดาแบบฝึกหัดต่างๆ แล้ว ยังมีอาหาร ของเล่น รวมทั้งของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น ถูกส่งมาให้ด้วย โดยเธอจะให้ลูกทยอยทำแบบฝึกหัดที่ได้รับ แต่ด้วยความที่ได้รับมาเยอะมาก จึงจะนำส่วนหนึ่งไปส่งต่อให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ส่วนเรื่องที่ชาวเน็ตค้นพบที่อยู่ของร้านค้าได้อย่างไรนั้น พ่อของเด็กหญิงคาดเดาว่าอาจมีชาวเน็ตตาดี เห็นที่อยู่บนพัสดุจากในคลิป ส่งผลให้จากที่ว่างมากในวันหยุด กลายเป็นยุ่งมากๆ แทน
ที่มา : 寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人 (CTWANT)