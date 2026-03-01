สายการบินจีนแห่ยกเลิกเที่ยวบินไปตะวันออกกลางหลังเหตุโจมตีอิหร่าน

สายการบินของจีนหลายสายประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังเกิดเหตุโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน
สำนักข่าวโกลบอลไทมส์ (Global Times) รายงานข้อมูลจากสายการบิน แอร์ไชนา (Air China) ว่าได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ ในหลายเส้นทางตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ขณะที่สายการบิน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ส (China Eastern Airlines) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารในเส้นทางดูไบ อาบูดาบี ริยาด และมัสกัต โดยอนุญาตให้ผู้ที่สำรองที่นั่งระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. สามารถดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้เป็นกรณีพิเศษ
สถานการณ์ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นส่งผลให้มีอย่างน้อย 8 ประเทศประกาศปิดน่านฟ้า ได้แก่ อิหร่าน อิสราเอล อิรัก จอร์แดน กาตาร์ บาห์เรน คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางบินสำคัญระหว่างยุโรปและเอเชีย
จากข้อมูลของ Flight Master DAST ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุดังกล่าว อัตราการฟื้นตัวของเที่ยวบินจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังตะวันออกกลางในเดือน ก.พ. 2569 อยู่ในระดับสูงถึง 167.9% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดพบว่าเที่ยวบินจากจีนไปอิสราเอลทั้งหมดที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 มี.ค. ได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว
ที่มา: Global Times