ฮอตระเบิด! ลูกชายร้านขายเสื้อผ้าหล่อเหมือนดารา ทำยอดขายพุ่ง แถมยังถูกทาบทามให้ไปแสดงละครสั้น

ด้วยส่วนสูง 186 ซม. และรูปลักษณ์หนุ่มหล่อหน้าใส คล้ายกับซุปตาร์ ทำให้ "หม่าเหวยเจี้ยน" นักศึกษาหนุ่มสาขาแฟชั่น วัย 20 ปี กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน ถึงขนาดถูกทาบทามให้ไปแสดงละครสั้น
ตามรายงาน หม่ากลายเป็นที่รู้จักจากคลิปวิดีโอที่เขาต้องรับบทนายแบบจำเป็น มิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าต่างๆ เพื่อโปรโมตร้านขายเสื้อผ้าของคุณแม่ ที่เปิดมากว่า 21 ปี ในมณฑลซานตง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
โดยเขาตั้งใจนำความรู้ที่ได้เล่าเรียน กลับมาช่วยงานคุณแม่ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายเล่นๆ กลับกลายเป็นไวรัลโดยไม่คาดคิด
ส่งผลให้บรรดาสาวๆ จำนวนมากที่โดนตกจากคลิปดังกล่าว และหวังที่จะได้พบหม่าตัวเป็นๆ แห่แวะเวียนมาที่ร้านกันอย่างไม่ขายสาย แถมบัญชีโซเชียลมีเดียของทางร้านก็มีผู้ติดตามพุ่งสูงขึ้นกว่า 250,000 คน ในเวลาเพียง 10 วัน
หม่ายอมรับว่า การได้รับความนิยมและโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อน ปกติแล้วเขาไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่ แต่การได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากชาวเน็ต และคอมเมนต์น่ารักๆ ตลกๆ ก็ทำให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้น
ด้านแม่ของหม่ากล่าวอย่างมีความสุขว่า จำนวนลูกค้าในร้านเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนยังเรียกเธอว่า "แม่สามี" ทำเอาเธอไม่รู้จะขำ หรือร้องไห้ดี
ทั้งนี้ ความนิยมของหม่า ยังไปสะดุดตาผู้กำกับละครสั้น โดยเขาได้รับการติดต่อให้ไปร่วมงานมากมาย ทว่าหม่ากลับคิดว่า แม้การมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจะนำมาซึ่งโอกาส แต่ก็ต้องแบกรับความกดดันไม่ใช่น้อย ดังนั้น เขาจึงเลือกที่จะโฟกัสเรื่องการเรียนและการพัฒนาตนเองมากกว่า
คลิกชมคลิปในข่าว
小伙给妈妈的服装店当模特,意外带火经营21年老店,妈妈:客流量有增加,来的都是女顾客
ที่มา : 服裝老店靠帥兒逆襲！05後男孩「撞臉」半個娛樂圈 網暴動：婆婆我來了
明星臉大學生為母服裝店做模特兒 20天激增粉31萬