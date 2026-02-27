จีนปลด 9 บิ๊กทหารพ้นสมาชิกสภาฯ ก่อนเปิดฉากการประชุม "สองสภา"

สภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ได้ประกาศถอดถอนรายชื่อนายทหารระดับสูงจำนวน 9 นาย ออกจากการเป็นสมาชิกสภาฯ ก่อนหน้าการประชุมทางการเมืองประจำปีครั้งยิ่งใหญ่หรือการประชุม "สองสภา" ที่กำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า
การปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้แทนจากกองทัพปลดแอกประชาชน (PLA) และกองกำลังตำรวจติดอาวุธในครั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนสมาชิกลดลงเหลือ 243 นาย โดยในกลุ่มผู้ที่ถูกถอดถอนประกอบด้วยนายทหารยศพลเอก 5 นาย พลโท 1 นาย และพลตรี 3 นาย
สำหรับนายทหารยศพลเอกทั้ง 5 นาย ได้แก่ หลี่ เวย ประจำกองกำลังสนับสนุนข้อมูล หลี่ เฉียวหมิง ผู้บัญชาการกองทัพบก เสิ่น จินหลง อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ฉิน เซิงเสียง อดีตพนักงานการเมืองทหารเรือ และ อวี๋ จงฝู อดีตพนักงานการเมืองทหารอากาศ
นอกจากนี้ยังมีรายชื่อของ หวัง ตงไห่ นายทหารยศพลโทซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานการเมืองประจำแผนกระดมกำลังป้องกันชาติ สังกัดคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) รวมถึงนายทหารยศพลตรีอีก 3 นาย คือ เปียน รุ่ยเฟิง จากคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ติง ไหลฟู จากกองทัพบก และ หยาง กว่าง จากกองกำลังขีปนาวุธ
ทั้งนี้ ทางการจีนไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการสั่งปลดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะดังกล่าวมักมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ การถูกสอบสวน หรือการสิ้นสุดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน