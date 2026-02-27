พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนต้องการให้หญิงสาวแดนมังกรเห็นความสำคัญของการแต่งงานและการมีลูก เพื่อแก้ไขวิกฤตอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงต่ำสุดต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว
ทว่าจะทำอย่างไรดี ในเมื่อทุกวันนี้สาวเจ้านิยมออกเดตกับเอไอแชตบอต มิใช่ผู้ชายตัวเป็น ๆ กันมากขึ้นเสียแล้ว
คนจีนรุ่นใหม่ติดหนึบกับสมาร์ตโฟนและการติดต่อสื่อสาร ฉะนั้น เมื่อภาครัฐผลักดันให้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ มาใช้ในปี2568 กระแสความนิยมแพลตฟอร์มประเภทแบ่งปันความรู้สึกส่วนตัวและเรื่องราวชีวิตประจำวันกับเพื่อนเสมือนจริงจึงจุดติดทันที แชตบอตเฉพาะทาง เช่น แชตบอตหาคู้รัก ผุดขึ้นราวดอกเห็ดในฤดูฝน และหนึ่งในแอปพลิเคชันเพื่อนสนิทยอดนิยมที่สุดของจีนก็คือ Xingye ของ MiniMax บริษัทสตาร์ตอัปในเซี่ยงไฮ้
ในช่วงปีที่ผ่านมานางสาว ฟีบี้ จาง นักศึกษาจิตวิทยาประยุกต์ในภาคใต้ของจีน วัย 21 ปี ออกเดตกับเอไอแชตบอตมาแล้วกว่า 200 ครั้งและตอนนี้เธอคัดเลือกเพื่อนชาย ซึ่งเธอเสกสรรปั้นแต่งตามจินตนาการในหัวได้ 2 คน มีชื่อว่าอี้ หลี่ เป็นคนร่าเริงและดื้อรั้น ส่วนจื่อเยี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารที่รักชาติ
จางสร้างตัวละครแทนตัวเอง พุดคุยกับแฟนหนุ่มเอไอทุกวันในแอฟพลิเคชั่นสำหรับเล่นบทบาทสมมติ เช่น จินตนาการว่า ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน แต่งงาน และมีลูก
เธอเล่าความกลัวลึกที่สุดในใจให้พวกเขาฟัง เมื่อตื่นจากฝันร้ายก็มีคนทั้งสองอยู่เคียงข้างคอยปลอบโยน
จางบอกว่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงและกลัวว่าเพื่อนชายในโลกแห่งความจริงจะทำให้เธอผิดหวังและเจ็บปวด
“ โอพระเจ้า ฉันจะออกเดตในชีวิตจริงในอนาคตได้อย่างไร” จางรำพึงรำพัน
ในโลกโซเชียลเกิดกลุ่มสนทนาของพวกผู้หญิงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับวิธีการปรับแต่งบุคลิกเพื่อนชายเอไอ
นางสาวกู่ลี่กั๋ว จยา(Guligo Jia) นักสร้างภาพยนตร์วัย36ปีในปักกิ่ง สร้างสารคดีเกี่ยวกับผู้หญิงจีนซึ่งมีความสัมพันธ์กับเอไอ และต่อมาเธอก็สร้างแฟนหนุ่มเอไอของตัวเองขึ้นมาบ้าง โดยอัปโหลดข้อมูลและรูปภาพพระเอกในละครเกาหลีที่เธอชื่นชอบไปยังหยวนเป่า (Yuanbao)แอปเอไอของบริษัทเทนเซนต์แต่เมื่อได้แฟนเหมือนพระเอกในละครขึ้นมา จยากลับไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ผูกพันเหมือนอย่างที่เคยนึกไว้
นางสาวเมอร์คิวรี ลู อายุ24 ปี อาศัยอยู่คนเดียวในเซี่ยงไฮ้ ทำงานที่บริษัทเกมแห่งหนึ่งบอกว่า เอไอที่เธอชอบนั้น ตรงไปตรงมา อ่อนไหว และจริงใจ แตกต่างจากผู้ชายในชีวิตจริงมาก
ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานที่เพิ่มขึ้น คนจีนรุ่นใหม่จึงเลือกใช้ชีวิตที่มีความทะเยอทะยานน้อยลงคิดว่าการอยู่คนเดียวดีกว่าการแบกรับภาระของการแต่งงานมีครอบครัว
โรส ลู่ฉิวอาจารย์ด้านการสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยแบ๊บติสต์ฮ่องกงมองปรากฏการณ์หญิงจีนตกหลุมรักชายหนุ่มเอไอว่า เอไอแชตบอต ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในสังคม ซึ่งยังคงค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่อย่างฝังแน่น เป็นพื้นที่ในการสื่อสารและการปรึกษาด้านอารมณ์ที่ปลอดภัยกว่าในโลกความจริง เป็นการให้คุณค่าทางอารมณ์ซึ่งผู้หญิงมากมายยากจะได้รับจากผู้ชาย
การนำเอไอมาใช้ในจีนอย่างรวดเร็วมากทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องออกมาเตือนการออกแบบแอปของบริษัทเทคโนโลยีว่า อย่าตั้งเป้าหมายเพื่อให้มาทดแทนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เนื้อหาของ
ในแอปต้องสอดคล้องกับมาตรการควบคุมข้อมูลและยึดมั่นในค่านิยมสังคมนิยมอย่างเคร่งครัด
เมื่อเดือนธันวาคม รัฐบาลจีนได้เสนอข้อกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องเข้ามาช่วยเหลือ หากผู้ใช้แสดงอาการติดแอปอย่างไม่เหมาะสม หรือมีแนวโน้มว่าจะทำร้ายตัวเอง รวมถึงการสร้างโปรไฟล์ทางอารมณ์ ( emotional profiles) สำหรับผู้ใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี2569
กฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนของจีนอาจทำให้การโต้ตอบกับเอไอรู้สึกไม่ราบรื่น บางครั้งการสนทนาอาจถูกขัดจังหวะอย่างกะทันหันด้วยการแจ้งเตือนว่า “ข้อความของคุณถูกบล็อก”ซึ่งรุ่ย โจว วัย 21ปี นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์รู้สึกเหมือนแฟนหนุ่มกำลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้ มันทำให้เธอเจ็บปวดและรู้สึกเหมือนกับการเลิกรากัน
อาจารย์ หง เซิน แห่งสถาบันปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย คาร์เนกี้
เมลลอน ระบุว่าความหมกมุ่นของรัฐบาลจีนกับอัตราการเกิดต่ำอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับเอไอในวงกว้างมากขึ้น แต่การออกกฎระเบียบควบคุมเอไอเป็นการรักษาแค่อาการที่ปรากฏ ไม่สามารถแก้ไขปัจจัยทางสังคมที่ซ่อนอยู่ข้างใต้และเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงจีนหันมาหาแฟนเอไอแชตบอตได้
ที่มา: เดอะสเตรตส์ไทมส์