ห่านร้องไห้ รู้ตัวว่าจะโดนเชือด เจ้าของสาบานจะไม่กินห่านอีก ด้านผู้เชี่ยวชาญเฉลย...

เมื่อไม่นานมานี้ คลิปวิดีโอของห่านตัวหนึ่งที่เหมือนรับรู้ได้ว่ากำลังจะถูกเชือดและร้องไห้ออกมานั้น ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียล ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันสงสาร พร้อมวอนเจ้าของให้ไว้ชีวิตมัน
ตามรายงาน หลังจากที่เจ้าของเริ่มต้มน้ำ ห่านตัวนี้ก็เอาแต่ก้มหัวลง เอาปากแตะพื้น จากนั้นดวงตาของมันก็มีน้ำตาคลอ ก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาและหยดลงบนพื้น
"เพิ่งจะต้มน้ำ มันก็น้ำตาไหลแล้ว ควรฆ่า หรือไม่ฆ่ามันดี? ควรกิน หรือไม่ควรกิน?" แคปชั่นของคลิปวิดีโอดังกล่าว ซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม เช่น "อย่าฆ่ามันเลย" "ปล่อยมันไปเถอะ" "เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นห่านร้องไห้ ห่านที่ฉลาดๆ แบบนี้ควรเลี้ยงไว้นะ" "อยากกินก็แค่ไปซื้อที่เค้าขายก็ได้" "อย่าฆ่ามันเลย ไว้ชีวิตมันเถอะ" "ฉันรับเลี้ยงมันได้นะ จะเลี้ยงจนมันแก่เลย" "อย่าฆ่ามัน ถ้าไม่ขายก็ยกมันให้ฉันนี่" และ "ห่านคงร้องไห้และอ้อนวอนให้ไว้ชีวิตมัน"
นอกจากนี้ ชาวเน็ตบางส่วนยังแชร์ประสบการณ์อันแสนอบอุ่นใจในการเลี้ยงและดูแลห่านอีกด้วย
ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่ห่านร้องไห้ออกมานั้น ไม่ได้เป็นเพราะความเศร้า หรือความกลัวที่จะถูกฆ่า แต่น่าจะเป็นเพราะเกิดการระคายเคือง หรือติดเชื้อ เลยหลั่งน้ำตาออกมา
ภายหลังเจ้าของออกมาชี้แจงว่า เขาจะไม่ฆ่า หรือกินห่านตัวนี้แล้ว และอนาคตก็จะไม่กินห่านอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เขาได้ยกห่านตัวนี้ให้กับคนอื่นไปแล้ว ส่วนที่มันร้องไห้ก็อาจเป็นเพราะมีเด็กเล่นไม้กวาดแล้วไปโดนตาของมันเข้า
