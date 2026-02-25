xs
ซีอีโอจีนสุดประเสริฐ! แจกโบนัสสิ้นปีจุกๆ 900 ล้านบาท ทำพนักงานเบิกบานทั่วหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


กลับมาสร้างความฮือฮาและทำให้ชาวเน็ตอิจฉาตาร้อนผ่าวๆ กันอีกครั้ง! สำหรับบริษัทเหอหนานควั่งซาน ที่พอมีงานเลี้ยงสิ้นปีทีไร ก็มักจะจัดหนัก จัดเต็ม ขนเงินมาเป็นตั้งๆ โดยปีนี้มีการแจกโบนัสให้กับพนักงานรวมกันแล้วสูงกว่า 180 ล้านหยวน (ประมาณ 900 ล้านบาท)

งานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นในมณฑลเหอหนาน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีโต๊ะจีนกว่า 800 โต๊ะ รองรับผู้มาร่วมงานกว่า 7,000 คน

กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2025 อยู่ที่ 270 ล้านหยวน (ประมาณ 1,350 ล้านบาท) ซึ่งหมายความว่า กำไรเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ได้ถูกแจกจ่ายให้กับพนักงานภายในงาน

คลิปวิดีโอที่เป็นไวรัล เผยภาพกำแพงเงินสดกองโตบนเวที ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61 ล้านหยวน (ประมาณ 305 บาท) ถูกแบ่งให้กับพนักงานขาย จำนวน 40 คน โดยโบนัสต่ำสุดที่แต่ละคนจะได้รับ คือ 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) สูงสุด คือ 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ไฮไลต์เด็ดของทุกปีที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ก็คือ กิจกรรม "นับเงิน" เรียกว่าแค่นับเงินภายในเวลา 15 นาที ใครนับได้เท่าไหร่ก็รับไปเลยเท่านั้น

ปีนี้พนักงานที่นับเงินได้เร็วที่สุดสามารถคว้าเงินไปได้มากถึง 157,000 หยวน (ประมาณ 785,000 บาท) โดยกิจกรรมนี้มีการแจกเงินไปกว่า 12 ล้านหยวน (ประมาณ 60 ล้านบาท)

ระหว่างงาน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทอย่าง "ชุยเพ่ยจวิน" ได้ตะโกนถามฝ่ายการเงินบนเวทีว่า “ทำไมเราถึงแจกเครื่องซักผ้าล่ะ? ราคาทองคำขึ้นเหรอ? ปีก่อนๆ เราแจกสร้อยคอและแหวนกันนี่นา เอาเงินสดมาเพิ่มอีก 20,000 หยวน (ประมาณ 1 แสนบาท) ให้กับทุกคนเลย”

ตามรายงาน บริษัทเหอหนานควั่งซานก่อตั้งขึ้นในเดือนก.ย. 2002 โดยมีธุรกิจครอบคลุมมากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ในปี 2024 บริษัทมีกำไรสุทธิ 260 ล้านหยวน (ประมาณ 1,300 ล้านบาท) โดยแจกจ่ายเป็นเงินโบนัสให้กับพนักงานกว่า 170 ล้านหยวน (ประมาณ 850 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่งานเลี้ยงสิ้นปีที่ทุกคนจะได้รับโบนัสเท่านั้น เพราะในเดือนมี.ค.ปีที่แล้ว บริษัทก็ได้แจกโบนัสเกือบ 1.6 ล้านหยวน (ประมาณ 8 ล้านบาท) ให้กับพนักงานหญิง จำนวน 2,000 คน เนื่องในวันสตรีสากลอีกด้วย

การแจกโบนัสจุกๆ ให้กับพนักงานบริษัทอยู่บ่อยๆ ก็ทำให้ชาวเน็ตมอบฉายาให้คุณชุยเพ่ยจวินว่า "เจ้านายที่ชอบแจกเงินมากที่สุด"

ด้านคุณชุยเพ่ยจวินได้มีการพูดถึงฉายาดังกล่าวว่า “ไม่ใช่ว่าผมชอบแจกเงินหรอก แต่เพราะคนหนุ่มสาวต้องแบกรับภาระหนี้สิน จากสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบ้าน การช่วยเหลือใดๆ ก็ตามที่เราสามารถทำได้ เราก็ยินดีที่จะช่วย”

แน่นอนว่า การมีเจ้านายที่เข้าใจและใจป้ำขนาดนี้ ก็ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากต่างอิจฉากันเป็นแถบๆ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “นี่คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งในโลกมนุษย์ตัวจริง หวังว่าจะมีบริษัทและผู้ประกอบการแบบนี้อีกเยอะๆ” “นี่มันได้ผลดียิ่งกว่าการโฆษณาอีกไม่ใช่เหรอ? ปฏิบัติกับพนักงานอย่างดี แล้วพวกเขาจะทำงานให้หนักขึ้น แถมคุณภาพก็รับประกันได้ เจ้านายแบบนี้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนทำงานระดับชาติ” และ “นี่คือเจ้านายในฝันอย่างแท้จริง ด้วยโบนัสสิ้นปีแบบนี้ ใครกันที่จะไม่อยากทำงานที่นี่?”

คลิกชมคลิปในข่าว
河南矿山集团年会发6千万奖金，崔培军敬酒后给员工再加300万

ที่มา : China boss offers US$26 million bonus; staff can take as many bills as possible within set time (SCMP)

