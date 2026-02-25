เปิดตัว! Unitree As2 หุ่นสี่ขารุ่นใหม่ AI ฉลาด-อึด-บรรทุกหนัก-เดินไกลกว่าเดิม แถมเป็นคู่ซ้อมเทนนิสได้ด้วย

MGR Onlie - ยูนิทรี เผยโฉมหุ่นยนต์สี่ขารุ่นใหม่ รุ่น Unitree As2 ซึ่งโดยมีสมรรถนะด้านพละกำลังสูงกว่าหุ่นสุนัขรุ่นก่อนหน้า Go2 ถึงประมาณสองเท่า โดย As2 มีน้ำหนัก 18 กิโลกรัม และสามารถเดินได้ไกลกว่า 13 กิโลเมตร แม้จะต้องบรรทุกน้ำหนักถึง 15 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างแขนกล ซึ่งช่วยให้มันกลายเป็นคู่ซ้อมเล่นเทนนิสได้อีกด้วย
วานนี้ (24 ก.พ. 69) ยูนิทรี โรโบติกส์ (Unitree Robotics) หรือ หยู่ซุ่เคอจี้ (宇树科技) ผู้ผลิตหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เปิดตัวหุ่นยนต์สี่ขา (Quadruped Robot) รุ่น As2 ซึ่งมาพร้อมระยะการทำงานที่ไกลขึ้น บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น และความสามารถในการใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ
สำหรับ Unitree As2 ที่เพิ่งเผยโฉมใหม่นี้มีน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม (น้ำหนักคำนวณรวมแบตเตอรี่ขนาด 8,000mAh) มีความโดดเด่นกว่ารุ่นเก่าอยาง Go2 คือ มีน้ำหนักเบากว่าและคล่องตัวกว่า พร้อมระยะเวลาการทำงานสูงสุดที่เหนือกว่าถึงกว่า 4 ชั่วโมง ระยะการเดินไกลถึง 13 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 13 กม./ชม. นอกจากนี้ยังรองรับโมเดล AI ขนาดใหญ่ เพื่อการปฏิสัมพันธ์แบบ Embodied AI (เอไอที่มีร่างกายตอบสนองกับโลกจริง) และการตัดสินใจด้วยตนเองแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติต่างๆ ของ Unitree As2 นั้นประกอบไปด้วย กล้องหน้าความละเอียดสูง, ไมโครโฟนและลำโพงในตัว, โหมดควบคุมระยะไกลและโหมดติดตามอัจฉริยะ รวมถึงระบบไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการเดินตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน IP54 ซึ่งช่วยให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น และตากฝน (ปรอย ๆ) ได้
ในวีดิโอที่ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (https://www.unitree.com/As2) มีการจัดวางตำแหน่งของ As2 ให้เป็นสัตว์เลี้ยงคู่หู โดยมีคลิปแสดงภาพขณะที่มันเดินอยู่ในบ้าน, บนเนินเขา, พื้นที่ป่าโปร่ง, บนภูเขาหิมะ รวมถึงพื้นผิวขรุขระ นอกจากนี้ยังโชว์ความแข็งแกร่งและการทรงตัวของหุ่นยนต์ โดยสามารถยืนหยัดและทรงตัวได้อย่างมั่นคงแม้จะมีมนุษย์น้ำหนัก 105 กิโลกรัมยืนอยู่บนหลังก็ตาม
ทางยูนิเทรีเปิดเผยด้วยว่า As2 ยังมีลูกเล่นเด็ดๆ หลายอย่าง ซึ่งทำให้มันเหนือกว่าสิ่งที่สุนัขทั่วไปทำได้มาก เช่น การเล่นเทนนิส เป็นเรื่องจริงที่ว่าหากคุณติดตั้งแขนกลแบบเจ็ดแกนที่เป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถติดไม้เทนนิสเข้ากับมือคีบของมันและออกไปหวดลูกกันได้เลย
เบื้องต้น Unitree As2 จะมี 3 รุ่นย่อย คือ As2 AIR, As2 PRO และ As2 EDU โดยความแตกต่างอยู่ที่ขนาดแบตเตอรี่ น้ำหนักบรรทุก ระยะทำการ รวมถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยราคาของหุ่นยนต์สุนัขตัวใหม่นี้ต่อสาธารณะ โดยระบุให้ผู้ที่สนใจ "ติดต่อฝ่ายขาย" แทน