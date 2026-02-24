ไวรัล! เด็กป.6 สวยออร่าจับ เหมือนภาพวาดนางฟ้าโบราณบนผนังถ้ำแห่งตุนหวง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ระหว่างการแสดงศิลปะพื้นบ้านในเมืองซ่านโถว (ซัวเถา) มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) "จางอวี่ถง" เด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้กลายเป็นไวรัลจากความงามราวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงภายในถ้ำหินแกะสลักโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)
โดยจางอวี่ถงได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศิลปะพื้นบ้านมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปี 2025
“ถ้าไม่มีวันหยุด ฉันจะฝึกซ้อมสัปดาห์ละครั้ง ส่วนช่วงวันหยุด ฉันจะฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง”
หลังจากฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมากว่า 1 ปี เธอก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทันทีที่ปรากฏตัว โดยช่างภาพรายหนึ่งกล่าวว่า เขาเห็นกลุ่มเด็กสาวหลายคนในงาน ทว่าเสน่ห์ที่ดูคลาสสิกของเด็กสาวคนนี้ได้ดึงดูดใจเขาเป็นพิเศษ “เธอให้ความรู้สึกเหมือนนางฟ้าที่ก้าวออกมาจากภาพวาดผนังถ้ำแห่งตุนหวง"
ด้วยโครงหน้ารูปไข่ คิ้วเรียวสวย ดวงตาดั่งเฟิ่งหวง หรือนกฟินิกซ์ ปากและจมูกที่ได้รูป อีกทั้งบุคลิกที่ดูอ่อนโยน ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันพูดคุยและชื่นชมในรูปลักษณ์ของจางอวี่ถงกันอย่างออกรสออกชาติ พร้อมยกย่องว่า "นี่แหละ คือ ความงามแบบตะวันออกโดยแท้"
คลิปวิดีโอของเธอยังมียอดไลก์สูงถึง 300,000 ไลก์ อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยคิดว่านี่อาจเป็นการจงใจสร้างกระแส ซึ่งแม่ของจางอวี่ถง ก็ออกมาตอบโต้ว่าไม่เป็นความจริง โดยลูกสาวของเธอเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และชื่นชอบการเต้นรำ ซึ่งสำหรับเธอแล้วการเรียนของลูกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
คลิกชมคลิปในข่าว
汕头民俗活动路训现场，女生眉眼如画，神似敦煌壁画里的古典美人
ที่มา : 汕头小六女生参加民俗活动古典容貌爆红 网赞：神似敦煌壁画美人