จีนขึ้นบัญชี 40 บ.ญี่ปุ่น ควบคุมการส่งออก-เฝ้าระวัง รวม "มิตซูบิชิ-คาวาซากิ-ซูบารุ-ซูมิโตโม"

MGR Online - รัฐบาลปักกิ่งเดินหน้ากดดันโตเกียว เพิ่มรายชื่อนิติบุคคลญี่ปุ่น 40 แห่งในบัญชีควบคุมการส่งออก-เฝ้าระวัง ประกอบไปด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ สำหรับการส่งออกสินค้าที่อาจนำไปใช้ในทางการทหารได้
วันนี้ (24 ก.พ. 69) สื่อฮ่องกงเซาธ์ไชนา มอร์นิงโพสต์ รายงานว่าทางการจีนได้เพิ่มนิติบุคคลของญี่ปุ่นจำนวน 20 แห่งเข้าไปในบัญชีควบคุมการส่งออก และอีก 20 แห่งในบัญชีเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบการค้าสินค้าเฉพาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อญี่ปุ่น โดยถือเป็นการขยายขอบเขตความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสองประเทศให้ครอบคลุมไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งของญี่ปุ่น
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง ที่ประกาศการเพิ่มรายชื่อในวันนี้ (24) ผู้ส่งออกของจีนถูกสั่งห้ามส่งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use goods) อันหมายถึงสินค้าที่ใช้งานได้ทั้งในทางทหารและพลเรือน ให้แก่บริษัทและสถาบันที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีควบคุมการส่งออก นอกจากนี้ ผู้ส่งออกต่างชาติทั้งหมดก็ถูกสั่งห้ามส่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้แก่นิติบุคคลในบัญชี หากสินค้าดังกล่าวผลิตในประเทศจีน โดย นิติบุคคลทั้ง 20 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือของ Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries และ IHI (เดิมคือ บ.Ishikawajima-Harima Heavy Industries) ตลอดจนสถาบันป้องกันประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งต่างมีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนร่วมใกล้ชิดในการวิจัย การพัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารที่หลากหลาย ตั้งแต่เรือและเครื่องบินไปจนถึงเรดาร์และขีปนาวุธ
ในขณะเดียวกัน นิติบุคคลอีก 20 แห่ง รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ Subaru ซึ่งมีแผนกการบินและอวกาศที่รับสัญญาจ้างผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ ก็ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีเฝ้าระวังที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นในการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง นอกจากนี้ Sumitomo Heavy Industries และสถาบันวิทยาศาสตร์โตเกียว (Institute of Science Tokyo) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ก็ถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังนี้ด้วยเช่นกัน
กระทรวงพาณิชย์จีนยังระบุด้วยว่า การส่งออกไปยังนิติบุคคลเหล่านี้ที่ถูกพิจารณาว่า “มีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารของญี่ปุ่น” จะไม่ได้รับการอนุมัติ แม้ว่าโดยปกติแล้วสินค้าที่ใช้ได้สองทางมักจะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในภาคพลเรือนเป็นหลัก แต่สินค้าเหล่านี้สามารถส่งเสริมการพัฒนาหรือการผลิตอาวุธและระบบทางการทหารได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ โดรนและธาตุหายาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสินค้าจำนวนมากในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ในแถลงการณ์ล่าสุดนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวด้วยว่าการดำเนินการที่ “ยุติธรรม สมเหตุสมผล และถูกกฎหมาย” ของจีนครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อหยุดยั้ง “การกลับมาเป็นมหาอำนาจทางทหาร” (remilitarization) ของญี่ปุ่น และขัดขวางความพยายามของโตเกียวในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์
“การกระทำของจีนในการระบุรายชื่อนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น มุ่งเป้าไปที่นิติบุคคลญี่ปุ่นเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น และมาตรการที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่ใช้ได้สองทางเท่านั้น” แถลงการณ์ระบุ และว่า “มาตรการเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าตามปกติระหว่างจีนและญี่ปุ่น และนิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินการด้วยความสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างแน่นอน”
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งระบุว่าการโจมตีไต้หวันที่อาจเกิดขึ้นอาจถือเป็น “ภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่” ซึ่งสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่น