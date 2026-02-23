เพื่อการศึกษาหรือการตลาดที่ไร้ความละอาย ? อินฟลูเอนเซอร์จีนดีกรีจบมหาวิทยาลัยชั้นนำเมกา โพสต์วิดีโอภรรยาคลอดบุตร

อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Paul in USA”และมีผู้ติดตามกว่า 12 ล้าน 2 แสนคนบนแพลตฟอร์มโต่วอิน ถูกกระแสตีกลับ หลังจากเขาไลฟ์สตรีมมิ่งภรรยาตัวเองกำลังคลอดบุตร ซึ่งในช่วงวินาทีความเป็นความตายอย่างไม่คาดคิดของคู่ชีวิต เขาสามารถอ่านบทโฆษณาผ้าอ้อมแทรกในการถ่ายทอดสดได้อย่างใจเย็น
การคลอดครั้งนี้ใช้เวลา 23 ชั่วโมง เผยให้เห็นความเจ็บปวดรุนแรงขั้นวิกฤตของผู้เป็นแม่ จนแพทย์ต้องรีบกู้ชีวิต เนื่องจากขณะคลอดได้เกิดแผลฉีกขาดในช่องคลอดรุนแรงระดับที่ 3 คือลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก เสี่ยงเกิดภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่ นอกจากนั้น ยังตกเลือด สูญเสียเลือดไป 3,344 มิลลิลิตร
“ พอลในสหรัฐอเมริกา” ถ่ายทอดอย่างละเอียดทุกอย่าง แม้กระทั่งร่างกายที่ปราศจากเสื้อผ้าปกปิดของภรรยา
อย่างไรก็ตาม เสียงวิจารณ์ยับทำให้ในที่สุดวิดีโอชุดนี้ก็ถูกลบออกไป และบัญชี “Paul in USA” ถูกโต่วอินแบน เนื่องจาก “ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง”
ภรรยาของพอล ซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อ ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า เจตนาที่แท้จริงของเธอและสามีคือการบันทึกกระบวนการคลอดบุตร แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นระหว่างการถ่ายทำ ถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าการแบ่งปันภาพวิดีโอนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยบางคนบอกว่า วิดีโอชุดนี้ช่วยให้เข้าใจดีขึ้นว่า การคลอดบุตรใช่จะราบรื่นเสมอไป
แต่ชาวเน็ตเมืองจีนกล่าวหาพอลว่า หากินกับความเจ็บปวดและความเป็นส่วนตัวของภรรยา ยอมลดมาตรฐานของตัวเองจนถึงขีดต่ำสุดเพราะเห็นแก่ยอดผู้เข้าชม ขณะแพทย์กำลังกู้ชีวิตเมียตัวเอง เขายังสาละวนอยู่กับการอ่านบทโฆษณาอยู่ได้ คนที่รักคู่ชีวิตของตนอย่างแท้จริงจะตกใจ ไม่ใช่ถ่ายคลิปเพื่อเรียกยอดวิว นั่นไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์ แต่มันคือการตลาดที่ไร้ความละอาย
จากข้อมูลของแพลตฟอร์ม Xingtu พบว่า พอลคิดค่าบริการ 250,000 หยวน สำหรับวิดีโอความยาวระหว่าง 1 ถึง 20 วินาที, 278,000 หยวนสำหรับวิดีโอความยาวระหว่าง 21 ถึง 60 วินาที และ 298,000 หยวนสำหรับวิดีโอความยาวมากกว่า 60 วินาที
“Paul in USA” เกิดในปี 2533 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เคยทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครซอฟต์และปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมืองซีแอตเติล
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์