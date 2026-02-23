หนูน้อย 7 ขวบ ตกลงกับพ่อจะกระโดดเชือกตามยอดไลก์ ไม่ถึงวันเจอชาวเน็ตถล่มกดไลก์ ทะลุ 1.8 ล้าน (มีคลิป)

เอ็นดู! "ถังโต้ว" เด็กชาย วัย 7 ขวบ ทำข้อตกลงกับคุณพ่อ ว่าจะอัดคลิปบันทึกการลดน้ำหนักของตัวเอง โดยจะกระโดดเชือกตามจำนวนยอดไลก์ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครคาดคิดว่าคลิปของถังโต้วกลับกลายเป็นไวรัล มีคนกดไลก์ทะลุ 1.802 ล้านไลก์ในเวลาไม่ถึงวัน
คุณพ่อเหอเล่าว่า ปกติแล้วถังโต้วจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าในมณฑลเจียงซู พอปิดเทอมฤดูหนาวก็มาอยู่กับคุณพ่อ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านหม้อไฟในมณฑลชานตง
ปีนี้ โรงเรียนมีการบ้านพิเศษ คือ ให้เด็กๆ กระโดดเชือกวันละ 100 ครั้ง คุณพ่อเหอจึงเล็งเห็นที่จะใช้โอกาสนี้ ช่วยให้ลูกชายมีนิสัยรักการออกกำลัง พร้อมกับลดน้ำหนักไปในตัว เนื่องจากถังโต้วสูงประมาณ 132 เซนติเมตร แต่หนักถึง 45 กิโลกรัม
ต้นเดือนก.พ. คุณพ่อก็ได้ทำข้อตกลงกับถังโต้วเรื่องลดน้ำหนัก พร้อมเสนอว่า ทุก 0.5 กรัมของน้ำหนักที่ลดลง ถังโต้วจะได้รับเงินค่าขนม 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท)
ข้อเสนอดังกล่าว ทำเอาถังโต้วมีแรงฮึดขึ้นมาทันที และรีบออกไปซื้ออุปกรณ์อย่างรวดเร็ว
คุณพ่อเหอยังให้ถังโต้วรับปากด้วยว่า "ลูกจะกระโดดเชือกตามจำนวนยอดไลก์ ไม่ว่าจะเป็นพัน หรือหมื่นครั้งก็ตาม" ซึ่งเด็กชายก็พยักหน้าตอบรับและเกี่ยวก้อยสัญญากับคุณพ่อ
ทีแรกคลิปของถังโต้วมียอดไลก์ประมาณ 150 ไลก์ ซึ่งถังโต้วก็ทำตามที่สัญญาเอาไว้ ด้วยการกระโดดเชือกไป 150 ครั้ง ทว่าวันรุ่งขึ้นยอดไลก์กับพุ่งสูงถึง 1.8 ล้านไลก์
"ไม่คิดเลยจริงๆ ว่าจู่ๆ จะดังขนาดนี้ ตัวถังโต้วเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกัน จนตอนนี้ผมยังรู้สึกงงๆ อยู่เลย" คุณพ่อเหอกล่าว พร้อมเสริมว่า ตอนยอดไลก์ทะลุ 500,000 ไลก์ เขายังแซวลูกชายอยู่เลยว่า "ถ้าลูกยังกระโดดต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้ ลูกอาจจะต้องกระโดดไปจนถึงแต่งงานเลยนะ"
ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพของถังโต้ว คุณพ่อเหอจึงปรับเงื่อนไขเป็นกระโดดเชือกแค่วันละ 300 ครั้ง และเพื่อสอนให้ถังโต้วรู้จักรักษาสัญญาและคำพูด ถังโต้วก็จะต้องกระโดดเชือกไปจนกว่าจะครบยอดไลก์
"หวังว่าถังโต้วจะอดทนและตั้งใจกระโดดเชือกต่อไป เพื่อที่จะได้ปลูกฝังพฤติกรรมและนิสัยที่ดี" คุณพ่อเหอกล่าว
คลิปวิดีโอของสองพ่อลูกสร้างความอบอุ่นใจและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเน็ตจำนวนมาก โดยชาวเน็ตยังเข้ามาคอมเมนต์ แห่ส่งกำลังใจให้ถังโต้วอีกด้วย
