ผู้โชคดีที่โชคร้าย! พนักงานหนุ่มคว้า iPhone 17 Pro Max จากงานเลี้ยงบริษัท ดีใจไม่ทันไร เปิดกล่องออกมาถึงกับช็อก...

เจอแบบนี้ใครจะไม่โกรธ! ชายหนุ่มคนหนึ่ง จากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ออกมาเรียกร้องคำขอโทษ หลัง iPhone 17 Pro Max ที่เขาควรจะได้รับในงานเลี้ยงบริษัท กลับกลายเป็นเพียงกระเบื้อง 2 แผ่น
ตามรายงาน บริษัทของนายเจียงได้จัดงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปี ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา
โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมแจกรางวัล ซึ่งรางวัลใหญ่อันดับ 1 ของปีนี้ คือ iPhone 17 Pro Max ที่เป็นที่หมายปองของใครหลายคน
วินาทีที่รู้ว่ารางวัลดังกล่าวตกเป็นของตน นายเจียงก็ดีใจเป็นอย่างมาก เขาขึ้นไปบนเวที เพื่อรับถุงที่มีกล่อง iPhone 17 Pro Max จากมือของเจ้านาย แถมยังมีใบเสร็จยืนยันการสั่งซื้อ iPhone แนบมาให้ด้วย
อย่างไรก็ตาม เขาตั้งใจที่จะเก็บมันไว้ก่อน เพราะจะเอาไปแกะกับภรรยาที่บ้าน ทว่าพอกลับถึงบ้าน ก็ต้องพบเจอกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ เมื่อของที่อยู่ภายในกล่องนั้น ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือราคา 9,988 หยวน (ประมาณ 49,990 บาท) หากแต่เป็นช็อกโกแลต ลูกอม และกระเบื้องเซรามิก 2 แผ่น
ขณะที่หลายคนคิดว่า นี่น่าจะเป็นฝีมือของผู้จัดงาน เพราะรางวัลที่ 2 ก็เป็นเพียงหมอนใบเดียวเท่านั้น นายเจียงก็เฉลยว่า ทั้งหมดเป็นฝีมือของผู้จัดการทีมที่ต้องการเล่นสนุก ส่วนเจ้านายก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
“ผมมีความคาดหวังว่าปี 2026 จะเริ่มต้นด้วยความโชคดี แต่พวกเขากลับเปลี่ยนงานเลี้ยงส่งท้ายปีให้กลายเป็นงาน April Fool's Day ไปซะอย่างงั้น” นายเจียงกล่าว
เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ iPhone แล้ว แต่ต้องการเรียกร้องให้ผู้ที่ทำให้เขารู้สึกผิดหวัง และกลายเป็นตัวตลก ออกมาขอโทษเขาต่อหน้าสาธารณชน
ทั้งนี้ ภายหลังบริษัทได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ และส่ง iPhone 17 Pro Max ให้กับนายเจียงเป็นที่เรียบร้อย
