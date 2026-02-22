คนทะลัก ‘วัดไฉ่ซิงเอี้ยที่หนึ่งในใต้หล้า’ สายมูแห่จองคิวตี 3

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ของเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ย) ส่งผลให้ “วัดหลิงซุ่น” (Lingshun Temple) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา เป่ยกาวเฟิง (North Peak) ในนครหางโจว หรือที่ได้รับฉายาว่า “ศาลเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยที่หนึ่งในใต้หล้า” เนืองแน่นไปด้วยคลื่นมหาชนที่เดินทางมาสักการะขอพรจนเกิดปรากฏการณ์คนล้นเขา
บรรยากาศความศรัทธาเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืด โดยมีรายงานว่านักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเดินทางมาถึงวัดตั้งแต่เวลา 03:44 น. เพื่อรอประกอบพิธีขอพรให้มีโชคลาภและหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าในปีใหม่นี้ ส่งผลให้ทางเดินขึ้นเขามีสภาพเนืองแน่นจนแทบไม่มีที่ว่างให้ขยับตัว
เจ้าหน้าที่ต้องประกาศผ่านลำโพงเพื่อขอความร่วมมือให้เหล่านักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยระบุว่า “ขอให้ทุกคนกลับบ้านเถอะครับ! คิวรอตอนนี้ยาวกว่า 2 ชั่วโมงแล้ว มันใช้เวลานานเกินไป”
กระเช้าไฟฟ้าหยุดให้บริการเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินพิกัด ทำให้กระเช้าลอยฟ้าเขาเป่ยกาวเฟิงต้องยกเลิกการขายตั๋วออนไลน์และหยุดจำหน่ายตั๋วหน้างานชั่วคราว บีบให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาผ่านบันไดทั้งหมด 1,345 ขั้น
นักท่องเที่ยวบางรายระบุว่าต้องใช้เวลาเดินเท้าและเบียดเสียดกับฝูงชนนานถึง 5 ชั่วโมง กว่าจะได้ดื่มกาแฟเพียงแก้วเดียวบนยอดเขา ขณะที่นักท่องเที่ยวจากเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่ายอมตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อขับรถมาหางโจวและใช้เวลาเดินเท้าอีกหลายชั่วโมงเพื่อแสดงถึงความจริงใจในการขอพร
ทั้งนี้ นครหางโจวถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะที่วัดหลิงซุ่นแห่งนี้ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ที่มั่งคั่งสำหรับชาวจีนจำนวนมาก แม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและความยากลำบากในการเดินทางก็ตาม
ที่มา: สำนักข่าวฉาวนิวส์ (Chao News)