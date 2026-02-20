นี่แหละดาราตัวจริง ! นักร้องไต้หวันใช้ชื่อเสียงตนเองช่วยเกษตรกรจีนขายผลผลิต

หลังจากเคยโด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อกว่าสองทศวรรษก่อนจากการขับขานบทเพลงรักโรแมนติกและมีฐานแฟนคลับมากมายทั่วประเทศ
เคนจิ อู๋ นักร้องดังของไต้หวัน หรือชื่อที่รู้จักกันในประเทศจีนว่า อู๋ เค่อฉวิน ก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา จากคลิปวิดีโอสั้น ซึ่งกลายเป็นไวรัล มันเป็นบันทึกการเดินทางของอู๋ในกว่า 100 เมืองบนแผ่นดินใหญ่ เพื่อทำกิจกรรมการกุศล
เมื่อเร็ว ๆ นี้ อู๋ปล่อยวิดีโอ 2 ชุดในเวลาห่างกันไม่กี่วัน ชุดแรกเกี่ยวกับถนนสายหนึ่งในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนพืชผักที่ปลูกไปขายในเมือง
วิดีโอชุดที่สองเป็นเหตุการณ์ ขณะเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประมูลเพื่อช่วยเกษตรกรขายผลผลิต
เขาเล่าว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่นี่อายุ 70 - 80กว่าปีและทุก ๆ วัน ต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าครึ่ง เพื่อไปขึ้นรถโดยสารประจำทาง นำผักไปขายในเมือง อู๋จึงตัดสินใจหาวิธีช่วยเหลือคนเหล่านี้
เขาจัดการติดต่อกับร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เกต 50 แห่งในเมืองกุ้ยหยาง ปรากฏว่า ผักจำนวน 1,500 กิโลกรัมขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงในการประมูล
คลิปวิดีโอทั้งสองมีผู้เข้ามากดไลก์มากกว่า 2 ล้าน 6 แสนครั้งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแห่งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม อู๋จัดกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อเต้นรำกับบรรดาบิดาของเด็กป่วยโรคมะเร็งหลายสิบคนในเมืองจี่หนาน มณฑลชานตง ทางตะวันออกของจีน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้
คราวเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ไม่เพียงแค่บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแสนหยวน แต่อู๋ยังช่วยเกษตรกรตัดต้นอ้อยและนั่งขายริมถนนร่วมกับพวกเขา
ที่เมืองจิ้งหมิน มณฑลหูเป่ย ทางภาคกลาง อู๋ได้ช่วยคุณปู่ หู ต้าซิง ทหารผ่านศึกวัย 97 ปี ซ่อมแซมรูปถ่ายของภรรยา ซึ่งจากโลกนี้ไปเมื่อ 40 ปีก่อน โดยอู๋ขอให้สมาชิกในครอบครัวหู มาถ่ายรูปอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณปู่ จากนั้นอู๋ได้ขอให้สตูดิโอแห่งหนึ่งใช้เทคโนโลยี เพื่อดึงภาพคุณยายมาใส่เข้าไปในภาพใหม่นี้ด้วย สร้างความซาบซึ้งใจแก่คุณปู่อย่างมาก
“ด้วยกิจกรรมการกุศลที่ติดดินเหล่านี้ อู๋ เค่อฉวินจึงเป็นมากกว่าดารา เขาได้แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่งดงามสูงส่ง” สถานีโทรทัศน์ CCTV กล่าวในบทบรรณาธิการเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
อู๋ให้สัมภาษณ์ CCTV ว่า หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตในปี 2561 เขาก็ตระหนักว่าตนเองควรทำในสิ่งที่เห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด แทนที่จะทำตามหลักเกณฑ์ที่คนอื่นกำหนด เขาไม่ต้องการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารหรือเรื่องสนุกสนาน ซึ่งน่าเบื่อและเสียเวลา แต่เขาสนใจเรื่องราวของมนุษย์ ที่พยายามดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่สดใสและเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจทำให้ต่อมน้ำตาแตกจะดึงดูดความสนใจของผู้คน
นักร้องผู้นี้มักแชร์วิดีโอของเขากับเพื่อนๆ ในไต้หวันด้วยความหวังว่าจะทำให้ประชาชนสองฟากช่องแคบไต้หวันได้เห็นด้านที่แท้จริงของกันและกัน
รายงานของ CCTV มียอดชมถึง 32 ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มเดียว
“ยี่สิบปีก่อน เขาเขียนเพลงรักชื่อ ‘บทกวีสำหรับคุณ’ (Writing Poems for You) วันนี้เขากำลังเขียนบทกวีให้ชาวบ้านธรรมดาๆ ” ผู้สังเกตการณ์ออนไลน์คนหนึ่งกล่าว
“เขาคือดาราตัวจริง คนที่เราชื่นชอบและต้องการ” อีกคนหนึ่งพูดถึงนักร้องไต้หวันผู้นี้อย่างยกย่อง
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์