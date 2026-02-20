แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนจัดโปรฯ ซื้อเคสโทรศัพท์ แถมฟรี iPhone 17 Pro Max!

เคสที่แพงกว่าโทรศัพท์! เมื่อไม่นานมานี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน อย่าง JD.com ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ จากการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ซื้อเคสโทรศัพท์ทองคำ รับฟรีไปเลย iPhone 17 Pro Max
ตามรายงาน เคสโทรศัพท์ดังกล่าวมีชื่อว่า “Au99.99 Gold” เป็นเคสโทรศัพท์รุ่นลิมิเต็ด ที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone 17 Max โดยเฉพาะ โดยมีให้เลือกด้วยกัน 5 แบบ ได้แก่ แบบที่หนัก 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม 50 กรัม และ 100 กรัม
แน่นอนว่ายิ่งหนักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้ปริมาณทองคำในการผลิตมากเท่านั้น ราคาก็เลยสูงเป็นพิเศษ โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,999 หยวน (ประมาณ 69,995 บาท) แพงสุดอยู่ที่ 139,999 หยวน (ประมาณ 699,995 บาท) ซึ่งหากซื้อเคสหนัก 100 กรัม และชำระเงินเต็มจำนวน ก็สามารถรับ iPhone 17 Max ความจุ 256GB ไปเลยฟรีๆ
แต่ก็ต้องรีบจับจองเพราะของแถมมีจำนวนจำกัด โดยโปรโมชั่นดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.และสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา
มีรายงานว่า รุ่นหนัก 10 กรัมนั้นถูกขายจนหมดเกลี้ยง ส่วนรุ่นหนัก 100 กรัม ก็มีนักช้อปกระเป๋าหนัก ซื้อไปแล้วกว่า 55 ชิ้น
อย่างไรก็ตาม ตัวของแถมจะไม่ได้จัดส่งไปพร้อมกับเคสโทรศัพท์ โดยทางร้านจะออกคูปองให้มาแลกรับในภายหลัง หลังจากที่ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อซื้อเคสโทรศัพท์ทองคำดังกล่าว คือ มันอาจรบกวนการชาร์จไฟแบบไร้สาย ทำให้ไม่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ นอกจากนี้ ยังอาจทำให้โทรศัพท์ร้อนเกินไป หรือทำงานผิดปกติได้เช่นกัน
ด้านชาวเน็ตรายหนึ่งเผยว่า เขาควักเงินเก็บกว่า 38,999 หยวน (ประมาณ 194,995 บาท) มาซื้อเคสทองคำหนัก 30 กรัม แม้จะดูเป็นการซื้อไว้เพื่อสะสม หรือลงทุน ทว่าพอลองใส่เคสแล้วไม่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ ก็ทำให้รู้สึกไม่สะดวกอยู่บ้าง
