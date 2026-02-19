สุดวุ่น! ปธน.ไต้หวันโดนอาแปะอ้วกใส่ระหว่างแจกอั่งเปาตรุษจีน

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 18 ก.พ. 2569 นายไล่ ชิงเต๋อ ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้เดินทางไปยังศาลเจ้าแห่งหนึ่งในเมืองไถหนาน เพื่อประกอบพิธีแจกซองแดงและถุงโชคดีให้แก่ประชาชนในเทศกาลตรุษจีน
ในระหว่างที่นางเฉิน ทิงเฟย สมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังกล่าวสุนทรพจน์ นายหลิน เผยหั่ว ประธานศาลเจ้าซึ่งยืนอยู่ข้างผู้นำไต้หวันมีอาการป่วยและอาเจียน โดยพยายามได้ใช้มือปิดปากแต่ไม่สามารถกลั้นไว้ได้ อาเจียนบางส่วนได้กระเด็นไปถูกบริเวณแขนซ้ายและเสื้อผ้าของประธานาธิบดีไล่ ส่งผลให้กิจกรรมในพื้นที่ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว โดย
หลังจากเกิดเหตุ นายหลินได้ปลีกตัวไปนั่งพักด้านหลัง ซึ่งนายไล่ได้รีบเข้าไปแสดงความห่วงใยและสอบถามอาการทันที โดยมีนายหลิน เซิ่งเจ๋อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอันหนาน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเข้าช่วยตรวจสอบอาการอย่างใกล้ชิด
ในเวลาต่อมา นายไล่ได้กล่าวชี้แจงระหว่างการปราศรัยกับประชาชนว่า จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าสมาชิกในครอบครัวของนายหลินมีการติดเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) ซึ่งนายหลินอาจได้รับผลกระทบหรือติดเชื้อดังกล่าวมาด้วย อย่างไรก็ตาม อาการในภาพรวมของเขาไม่มีอันตรายร้ายแรง
ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและอาการคงที่ นายหลินพยายามที่จะกลับมายืนเคียงข้างประธานาธิบดีไล่เพื่อร่วมแจกซองแดงต่อ แต่สุดท้ายได้ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และคนรอบข้างที่ให้ไปพักผ่อนเพื่อสังเกตอาการต่อไป
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ