ชีวิตเปลี่ยน! ครูสาวใจกล้า ลาออกมาขายโลงศพส่งยุโรป รายได้สุดปัง ปีละ 200 ล้านบาท

"ลิซ่า หลิว" อดีตครูสาว วัย 29 ปี จากเมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง ทำรายได้มหาศาล จากการผันตัวมาขายโลงศพส่งยุโรป หลังเล็งเห็นโอกาสทองในการทำธุรกิจเกี่ยวกับความตาย แม้จะอาศัยอยู่ในประเทศที่การพูดเรื่องความตายถือเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นอัปมงคลและเป็นลางร้ายก็ตาม
สืบเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ความเครียดและความเหน็ดเหนื่อย ในเดือนก.ค.2023 หลังจากไตร่ตรองอย่างหนัก หลิวก็ตัดสินใจบอกลาอาชีพครู
จากนั้น เธอก็จับพลัดจับผลูได้สัมภาษณ์งาน และก้าวเข้าสู่วงการขายโลงศพ ซึ่งเน้นบุกตลาดในยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี
ในตอนแรกเธอก็มีความเชื่อเรื่องความอัปมงคล และลางร้ายต่างๆ เหมือนกับชาวจีนทั่วไป กระทั่งเจ้านายพาไปทัวร์โรงงาน พร้อมโชว์ให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ
รวมทั้งมุมมองและทัศนคติของพนักงาน ที่ต่างมองว่าโลงศพเป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งที่ทำขึ้นจากไม้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นสิริมงคล หรืออัปมงคล ก็ทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรมากมาย และส่งผลให้ความคิดของเธอเปลี่ยนไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่โลงศพของอิตาลีแตกต่างจากจีน โดยของอิตาลีจะมีน้ำหนักเบาและมักมีการแกะสลักลวดลายทางศาสนา ส่วนโลงศพของจีนจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากและมีสีเข้ม นอกจากนี้ ที่อิตาลีจะเป็นการเผาโลงและร่างไปพร้อมกัน แต่ที่จีนจะเป็นการเผาแค่ร่างผู้เสียชีวิตเท่านั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้
โชคดีที่ในเมืองเหอเจ๋อ มีแหล่งปลูกต้นเพาโลว์เนีย (Paulownia) ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย น้ำหนักเบา และมีลวดลายสวยงาม เรียกว่าตอบโจทย์สุดๆ และกลายเป็นวัสดุที่ทำให้พวกเขาสามารถเจาะตลาดอิตาลีได้สำเร็จ
ตามรายงาน โลงศพจากเหอเจ๋อมีราคาอยู่ระหว่าง 90-150 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,100-5,200 บาท) ส่วนโลงศพในยุโรปมีราคาประมาณ 1,100-2,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34,000-66,000 บาท)
ทุกปีโรงงานของหลิวจะส่งออกโลงศพประมาณ 40,000 โลงไปยังยุโรป สร้างได้เกือบ 40 ล้านหยวน (ประมาณ 200 ล้านบาท) ต่อปี
แม้ภายหลังการทำธุรกิจในยุโรปจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมาย เช่น นโยบายที่เปลี่ยนแปลง ต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่หลิวก็ยังมองว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะยังคงเติบโตไปได้ด้วยดี
“มีคนเสียชีวิตอยู่ทุกวัน สุดท้ายไม่ว่าอย่างไรเราทุกคนก็ต้องได้ใช้โลงศพ” หลิวกล่าว
ทั้งนี้ ดูเหมือนว่าธุรกิจเกี่ยวกับความตายในประเทศจีนจะเฟื่องฟูมากขึ้นเรื่อยๆ และทำให้มุมมองการรับรู้ในเรื่องของความตายของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีการเปิดใจและยอมรับเรื่องความตายกันเพิ่มมากขึ้น
