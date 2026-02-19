คาดคนจีนเที่ยวไทยช่วงตรุษจีนกว่า 3 แสน นทท.จากกว่างซี แห่บินลัดฟ้า &'เที่ยวไทย&' เพิ่มขึ้น

สำนักข่าวซินหัวรายงาน (19 ก.พ.) -- ท่าอากาศยานนานาชาติหนานหนิง อู๋ซวี ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน มีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เริ่มต้นมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีน ที่จีนเรียกขานว่า “ชุนอวิ้น” ปี 2026 โดยผู้โดยสารชาวจีนจำนวนไม่น้อยทยอยขึ้นเที่ยวบินตรงสู่ไทยเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนแบบใหม่ที่เปลี่ยนจาก "กลับภูมิลำเนา" เป็น "เที่ยวพักผ่อนต่างแดน" สอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวแบบสองทาง "ขึ้นเหนือหาหิมะ ลงใต้หนีลมหนาว" ที่กำลังคึกคักภายใต้นโยบายฟรีวีซ่าจีน-ไทย เส้นทางบินที่สะดวก และช่วงหยุดยาวพิเศษในปีนี้
ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไทยที่มีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมกับจีนได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากกว่างซีและทั่วจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในกว่างซีเผยว่าความต้องการท่องเที่ยวไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักจะคึกคักในช่วงก่อนและชะลอตัวในช่วงหลังหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน (15-23 ก.พ.) เช่น กรุ๊ปทัวร์หนึ่งที่เดินทางก่อนวันที่ 15 ก.พ. มีลูกทัวร์มากถึง 150 คน และส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็กที่มีสมาชิก 4-9 คน
ช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน ปี 2026 ที่ชาวจีนมีวันหยุดถึง 9 วันนี้ ช่วยกระตุ้นความต้องการท่องเที่ยวไทยของบรรดาครอบครัวชาวจีนเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งวิวทิวทัศน์ อาหารการกิน และความสะดวกสบายของการท่องเที่ยวไทยนั้นเป็นจุดดึงดูดใจที่สำคัญ
ถานซูถิง ชาวเมืองหนานหนิงในกว่างซี เผยว่าปกติเทศกาลตรุษจีนจะอยู่แต่บ้านและเยี่ยมญาติมิตร แต่ปีนี้ตั้งใจพาพ่อแม่และลูกของเธอไปเที่ยวพักผ่อนที่ไทย ซึ่งอยู่ใกล้กว่างซี มีอากาศเหมาะกับผู้สูงอายุ และเดินทางแบบครอบครัวสะดวก
การบริการเที่ยวบินโดยสารตรงสู่ไทยเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เส้นทางบินหนานหนิง-กรุงเทพฯ รับรองผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จีนและไทยดำเนินนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งกันและกันในเดือนมีนาคม 2024 และช่วงชุนอวิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะจำนวนเที่ยวบินตรงหนานหนิง-กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3 เที่ยวต่อวันในช่วงชุนอวิ้น ครอบคลุมการออกเดินทางระหว่างช่วงเช้าถึงช่วงเย็น และใช้เวลาบินราว 2 ชั่วโมง 20 นาทีเท่านั้น
นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวไทยเพื่อสัมผัสบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในต่างประเทศ ยังมี "ขาประจำ" จำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาไทยเพื่อสัมผัสอากาศอบอุ่นกว่าและพบปะญาติมิตรที่พำนักอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เช่น นักท่องเที่ยวแซ่หวังคนหนึ่งเผยว่าเขามาไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ปีนี้อาศัยช่วงหยุดยาวพิเศษหนีอากาศหนาวในจีนมาเยี่ยมลูกสาวและหลานที่ใช้ชีวิตอยู่ในไทย
ส่วนนักท่องเที่ยวแซ่เฉินอีกคนเผยว่าบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในไทยคึกคักมาก ผู้ประกอบธุรกิจในไทยเข้าใจ "ปีใหม่จีน" อย่างดี
อนึ่ง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนไทยในช่วงวันที่ 13-22 ก.พ. จะอยู่ที่ราว 3.5 แสนคน หรือเฉลี่ย 17,000-18,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน