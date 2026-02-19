ชายฮ่องกงวัย 63 ตกตึกสูงดับ เหตุพยายามช่วยแมว

กลุ่มสื่อจีนรายงาน ชายชาวฮ่องกง วัย 63 ปี พลัดตกตึกสูงขณะที่เขาพยายามช่วยแมวจากจุดที่น่าอันตราย
เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันพุธ(18 ก.พ.) ที่แฟลตสูงใน To Kwa Wan ฮ่องกง
เมื่อตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนตกตึกสูงจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการแฟลต Jubilant Place ในเวลาราวห้าทุ่มกว่า ก็รีบรุดมาที่เกิดเหตุและพบชายสูงวัยนอนหมดสติในบริเวณสวนดอกไม้ ชายชราถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้านตำรวจแถลงว่า ชายชราตกตึกเป็นอุบัติเหตุ โดยขณะที่เขากำลังช่วยแมวออกจากจุดที่น่าอันตรายก็เสียหลักพลัดตกลงมา ส่วนแมวถูกช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แฟลตและส่งมอบให้กับครอบครัวของชายชราผู้เคราะห์ร้าย