สาวจีนรับจ๊อบให้อาหารสัตว์เลี้ยงในช่วงตรุษจีน กวาดรายได้ฉ่ำๆ เกือบครึ่งแสนใน 9 วัน!

ช่วงตรุษจีนเป็นเวลาแห่งการเดินทางกลับบ้าน หรือท่องเที่ยว ทว่ามีเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนไม่น้อย ที่ไม่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงไปด้วย "เสี่ยวเซี่ย" หญิงสาวผู้เกิดหลังปี 1995 จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ได้เล็งเห็นโอกาสในการทำเงินจากจุดนี้ จึงปิ๊งไอเดียรับจ้างให้อาหารสัตว์เลี้ยงขึ้นมา
ตามรายงาน เธอมีงานประจำทำอยู่แล้ว และเริ่มรับจ๊อบให้อาหารสัตว์เลี้ยงเมื่อ 5 ปีก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่า คนหนุ่มสาวนิยมเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น ตัวเธอเองก็เลี้ยงแมวไว้ 2 ตัวเช่นกัน แม้จะมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ หรือกล้องวงจรปิด ก็ยังสู้มีคนจริงๆ เข้ามาช่วยดูแลไม่ได้
เสี่ยวเซี่ยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ "แบบง่ายๆ" และ "แบบมาตรฐาน" บริการแบบง่ายๆ จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที แค่เติมอาหาร เติมน้ำ เก็บล้าง และจัดการมูลสัตว์ ส่วนบริการแบบมาตรฐานจะเพิ่มเวลาเล่นกับสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง เธอยังเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ที่คลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง ถุงมือ และสเปรย์ฆ่าเชื้อติดตัวไปด้วย พร้อมบันทึกภาพส่งรายงานให้กับผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบ
ปกติเธอจะรับงานเฉพาะในโซนที่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน และชุมชนโดยรอบ โดยค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 30 หยวน (ประมาณ 90 บาท ) อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดตามแต่ที่ตกลงกันไว้
ถึงงานนี้จะดูเป็นงานสบายๆ แต่ความจริงแล้ว กลับมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมาก โดยบางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง เพราะไม่ใช้แค่การให้อาหารเท่านั้น หากยังเป็นการทดสอบความสามารถในการปรับตัว รวมทั้งความเข้าใจในลักษณะนิสัยและธรรมชาติของบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ด้วยความเอาใจใส่และพิถีพิถัน เสี่ยวเซี่ยจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ชาวเน็ตและลูกค้าประจำยังช่วยเธอโปรโมต จนทำให้ช่วงตรุษจีนปีนี้มีคนว่าจ้างเธอมากกว่า 100 รายในเวลาเพียง 9 วัน กวาดรายได้ไปประมาณ 8,500 หยวน (ประมาณ 42,500 บาท)
ทั้งนี้ เธอมีตารางงานแน่น ถึงขนาดต้องไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงตามบ้านต่างๆ กว่า 22 หลังในวันเดียว ถึงจะเหนื่อยไปบ้าง แต่เสี่ยวเซี่ยก็มองว่ามันคุ้มค่า
