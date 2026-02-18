จีนฝึกหุ่นยนต์ให้เป็นจอมยุทธ์ เคลื่อนไหวเหมือนคนจริง โชว์งานตรุษจีน

MGR Online / CMG / Xinhua : งานกาล่าตรุษจีนปี 2026 ของ China Media Group (CMG) ผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และบรรยากาศความเป็นสากลเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ถ่ายทอดเป็น “บทเพลงแห่งปีใหม่” ที่ทั้งอบอุ่นและเปี่ยมพลัง สะท้อนความหวัง ความสามัคคี และการก้าวเดินสู่อนาคต
ไฮไลท์ที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชม คือ หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์จริงๆ โชว์ที่ศิลปะการต่อสู้จีน ผสาน “ความแข็งแกร่งของปัญญาประดิษฐ์” เข้ากับ “จิตวิญญาณพันปีของวัฒนธรรม”
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของยูนิทรี โรโบติกส์ (Unitree Robotics) บริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชั้นนำของจีน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ จี1 (G1) และเอช2 (H2) ได้ถูกฝึกฝนเพื่อทำการแสดงชุดอู่บอต (武BOT) การประลองยุทธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ สร้างความแปลกใหม่น่าตื่นตาตื่นใจในวันตรุษจีน หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทำการแสดงท่วงท่ายากสูง ซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลแต่ฉับไวราวกับจอมยุทธ์หนุ่ม
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 20 ตัว สามารถจัดกลุ่มบนเวทีด้วยความเร็วสูงขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยพวกมันสามารถวิ่งสลับตำแหน่งและวิ่งแปรขบวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 4 เมตรต่อวินาที
การแสดงนี้สะท้อนสมรรถนะทางเทคโนโลยีอันหลากหลายของผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งหัวใจสำคัญคือเทคโนโลยีควบคุมกลุ่มโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ หุ่นยนต์หลายสิบตัวบนเวทีไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือระบุตำแหน่งจากภายนอก
แต่อาศัยเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวางแผนเส้นทางและแปรขบวนโดยอัตโนมัติ รวมถึงกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติหากหลุดออกจากแถวหรือชนกัน
การแสดงชุด “ลี่ชุน” ถ่ายทอดความหมายของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิและพลังชีวิตที่ฟื้นคืน
การแสดงชุด “เฉลิมเทพบุปผา” พาผู้ชมเดินทางข้ามกาลเวลา สัมผัสจังหวะแห่งฤดูกาลทั้งสี่ การทำให้ระบำโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังพันปีใน “เส้นทางสายไหมโบราณ” เป็นจริงต่อหน้าผู้ชม ตลอดจนการรวมศิลปินงิ้วหลากหลายรุ่นบนเวทีเดียวกัน ล้วนสะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดไม่ขาดสาย
ปีมะเมีย หรือปีม้า ถูกหยิบยกมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงาน ม้าในวัฒนธรรมจีนหมายถึงพลัง ความกล้าหาญ และการก้าวไปข้างหน้า บทเพลงและการแสดงหลายชุดจึงสื่อสารถึงความมุ่งมั่นและความหวังในอนาคต ถ่ายทอดภาพประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างมั่นคงและมั่นใจ
ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ งานกาล่าตรุษจีน ยังไม่ละเลยความอบอุ่นของมนุษย์ เพลงที่เล่าถึงสายใยแม่ลูก ความทรงจำ
และมิตรภาพที่งดงาม ทำให้เวทีแห่งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงระดับชาติ แต่เป็นพื้นที่แห่งอารมณ์ร่วมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน
การแสดงที่สดุดีแรงงานธรรมดา เกษตรกร นักวิจัย และทหาร ยังสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศเกิดจากความพยายามของผู้คนทุกภาคส่วน
นอกจากเวทีใหญ่ที่กรุงปักกิ่งแล้ว ยังมีเวทีย่อยของงานตรุษจีนในหลายเมืองทั่วประเทศเพิ่มสีสันให้บรรยากาศตรุษจีน
ตั้งแต่ดินแดนหิมะทางเหนือ ไปจนถึงเมืองการค้าสำคัญและเมืองริมแม่น้ำแยงซี ทุกแห่งถ่ายทอดภาพความคึกคักและพลังชีวิต ขณะเดียวกัน ศิลปินนานาชาติที่ร่วมแสดงก็ทำให้เวทีแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับโลก สื่อสารว่าตรุษจีนไม่ใช่เพียงเทศกาลของชาติหนึ่งชาติใด แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขร่วมกัน
งานตรุษจีนจึงไม่ใช่เพียงมหกรรมบันเทิง หากแต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมจีนยุคใหม่ ที่ยืนอยู่บนรากฐานวัฒนธรรมอันมั่นคง
ขณะเดียวกันก็เปิดรับเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ท่ามกลางเสียงหัวเราะและบทเพลงแห่งความสุข ผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมต้อนรับปีใหม่จีนด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเดิม.