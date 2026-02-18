คลิกคลิป : หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สร้างความตะลึง บนเวทีกาล่าตรุษจีน &'ชุนหว่าน&' 2026

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมด้วยการแสดงอันน่าทึ่งบนเวทีกาล่าตรุษจีน “ชุนหว่าน” 2026
งานกาล่าตรุษจีน “ชุนหว่าน” 2026 จัดโดย China Media Group มีการนำเสนอความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดการถ่ายทอดสด หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ปรากฏตัวในหลายบทบาท ตั้งแต่การแสดงศิลปะการต่อสู้ เล่นละครสั้น โชว์รูปแบบต่างๆ ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงกับเทคโนโลยีอย่างกลมกลืน
หนึ่งในช่วงที่ผู้ชมประทับใจมากที่สุด คือ การแสดงของหุ่นยนต์กับนักกังฟูเยาวชน นำเสนอการแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ออกแบบท่วงท่าอย่างประณีต แสดงฉากผาดโผน และเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกัน
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสาธิตทักษะต่างๆ เช่น การพับเสื้อผ้าอย่างเรียบร้อย การกลิ้งลูกวอลนัตบนฝ่ามือ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายมือแบบดั้งเดิมของจีน
เทศกาลตรุษจีน หรือปีใหม่จีน ถือเป็นเทศกาลดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดของชาวจีน และการรับชมมหกรรมตรุษจีน หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “ชุนหว่าน” กลายเป็นธรรมเนียมประจำปีของครอบครัวหลายร้อยล้านครอบครัว
นับตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกในปีค.ศ.1983 รายการนี้ได้รับการรับรองจาก Guinness World Records ว่าเป็นรายการโทรทัศน์ประจำปีที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก
เทศกาลตรุษจีนยังได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนธ.ค. 2024
สำหรับปี 2026 เทศกาลตรุษจีนตรงกับวันอังคาร เป็นการเปิดศักราชปีมะเมีย สัญลักษณ์แห่งพลัง ความมุ่งมั่น และทะยานไปข้างหน้า ซึ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้สะท้อนจิตวิญญาณดังกล่าวอย่างชัดเจน ผ่านภาพของเทคโนโลยีจีนที่กำลังพุ่งทะยานอย่างไม่หยุดยั้งบนเวทีโลก
