คลิกคลิป : CMG จัดกาล่าตรุษจีน &'ชุนหว่าน&' 2026 ต้อนรับปีมะเมียอย่างยิ่งใหญ่

มหกรรมการแสดงต้อนรับตรุษจีน “ชุนหว่าน“ ประจำปี 2026 จัดโดย China Media Group มอบความบันเทิงกว่า 4 ชั่วโมงแก่ผู้ชมทั่วโลก การแสดงเริ่มขึ้นเวลา 20.00 น. ที่เวทีหลักในกรุงปักกิ่ง พร้อมเวทีย่อย 4 เวทีทั่วประเทศ สร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองต้อนรับปีมะเมียอย่างคึกคัก
ปีนี้เวทีย่อยประกอบด้วย เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “เมืองน้ำแข็ง” เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ซูเปอร์มาร์เก็ตของโลก” เมืองเหอเฟย มณฑลอันฮุย ศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต เมืองอี๋ปิน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณและทิวทัศน์ริมแม่น้ำแยงซีที่งดงาม
ผู้จัดงานคัดสรรการแสดงอย่างพิถีพิถันเช่นทุกปี ทั้งบทเพลงทรงพลัง การเต้นรำตระการตา งิ้วแบบดั้งเดิม ละครตลก การแสดงมายากล และการแสดงแบบผสมผสาน นำมรดกวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนมาผสานกับ “ม้า” ในการแสดง สื่อถึงความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความเพียรพยายาม และการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ เทคโนโลยีที่ยกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีการแสดงหุ่นยนต์ที่มากความสามารถ โดยเฉพาะการร่วมโชว์ศิลปะการต่อสู้กังฟูที่เปี่ยมพลัง
ปีนี้ CMG ยังเปิดตัวการใช้งานเทคโนโลยีเอฟเฟกต์ภาพเสมือนจริงจากเนื้อหาที่สร้างด้วย AI สะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนในระดับที่ผสานโลกดิจิทัลกับศิลปะการแสดงได้อย่างลงตัว
เทศกาลตรุษจีน หรือปีใหม่จีน ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน และการรับชมการแสดงเฉลิมฉลองตรุษจีน หรือ “ชุนหว่าน” กลายเป็นธรรมเนียมอันอบอุ่นของครอบครัวหลายร้อยล้านครอบครัวทั่วประเทศจีน นับตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกในปีค.ศ.1983 รายการนี้ได้รับการบันทึกสถิติจาก Guinness World Records ว่า เป็นรายการโทรทัศน์ประจำปีที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก
ที่มา : China Media Group