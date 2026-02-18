แม่ของ "อีลอน มัสก์" อวยพรตรุษจีนปี 2569 เผยอยากไปจีนบ่อยขึ้น

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 ซึ่งตรงกับวันชิวอิก หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติจีน "เมย์ มัสก์" (Maye Musk) มารดาของมหาเศรษฐี อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ได้เผยแพร่วิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้แก่ประชาชนชาวจีนทั่วโลก
ภายในคลิปวิดีโอดังกล่าว เมย์ มัสก์ สวมเสื้อแจ็กเก็ตที่มีตัวอักษรจีนมงคลคำว่า 马到成功 อ่านว่า "หม่าเต้าเฉิงกง" ที่มีความหมายว่า "ม้านำความสำเร็จมาให้" โดยมีฉากหลังเป็นภาพวาดพู่กันจีนรูปดอกกล้วยไม้ที่ดูสง่างาม
เธอระบุว่าหนึ่งในความปรารถนาปีใหม่ของเธอคือการหาโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและสำรวจประเทศจีนให้บ่อยยิ่งขึ้น ขณะที่ลูกชายอย่าง อีลอน มัสก์ ก็ได้ร่วมโพสต์ข้อความอวยพร "สุขสันต์วันตรุษจีน" ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเขาด้วยเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2569 เมเย มัสก์ ได้โพสต์วิดีโอผ่านบัญชีเสี่ยวหงซู (Xiaohongshu) ของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนมยี่ห้อ "จินเตี่ยน" (Jindian) พร้อมแบ่งปันเรื่องราวการสำรวจวัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์ของวันตรุษจีน โดยเธอกล่าวในวิดีโอว่า "ฉันเป็นคนที่ชอบค้นหาสิ่งที่ยังไม่รู้เสมอ และสิ่งที่ฉันอยากจะสำรวจในตอนนี้ก็คือเทศกาลตรุษจีนของประเทศจีน"
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน