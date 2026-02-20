คลิกคลิป : &'คลองผิงลู่&' จะพลิกโฉมการเชื่อมต่อจีน-อาเซียน

คลองผิงลู่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "โครงการวิศวกรรมแห่งศตวรรษ" ที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน มีความยาว 134 กิโลเมตร กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านโลจิสติกส์ทางบกของจีน และเสริมสร้างการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
คลองนี้ทอดยาวจากอ่างเก็บน้ำซีจินในเมืองเหิงโจว ไปยังท่าเรือชินโจว ช่วยให้สินค้าจากมณฑลกว่างซี อวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และกุ้ยโจว สามารถขนส่งตรงไปยังท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ของกว่างซีผ่านระบบแม่น้ำซีเจียง โดยไม่ต้องอ้อมผ่านมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ที่อยู่ใกล้เคียง การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ คาดว่าจะช่วยลดระยะทางการขนส่งลงอย่างมากประมาณ 560 กิโลเมตร
อนึ่ง คลองนี้จะใช้เงินทุนร่วม 72,700 ล้านหยวน (ประมาณ 330,800 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเชื่อมต่อทางรถไฟ ทางหลวง และการขนส่งทางเรือของกว่างซีเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ราบรื่น
ที่มา : China Media Group