คลิกคลิป : กระแสความนิยมอาร์ตทอยจีน แบรนด์ระดับโลกปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นมากขึ้น

เมื่อตลาดของเล่นจีนขยายตัว การปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น กลายเป็นกลยุทธ์หลักทางธุรกิจสำหรับแบรนด์ระดับโลก กระตุ้นให้ผู้ผลิตของเล่นจากต่างประเทศต้องคิดใหม่ว่าจะเชื่อมต่อกับผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างไร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลดีไซเนอร์ของเล่นจีนที่ก้าวสู่เวทีโลก ทว่าการมีอิทธิพลนี้ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียว เมื่อของเล่นจีนก้าวสู่ระดับโลก แบรนด์ต่างประเทศในจีนก็ให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้นเช่นกัน
"เลโก้" บริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก ดำเนินธุรกิจในจีนมานานกว่าทศวรรษ ชุดตัวต่อของเลโก้ได้ผสานรวมเข้ากับวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับแบรนด์ต่างประเทศที่หวังจะสร้างฐานที่มั่นในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นจีน
ดัชนีอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ปี 2026 ตลาดของเล่นอาร์ตทอยจีนอาจมีมูลค่าสูงถึงกว่า 110,000 ล้านหยวน (ประมาณ 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นเกือบ 2 เท่าของปี 2023
ที่มา : China Media Group