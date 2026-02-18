คลิกคลิป : จีนสำเร็จวิจัยพัฒนาเส้นใยคาร์บอน เชื่อมแล็บสู่ภาคอุตสาหกรรม

ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเอกชนของจีนและนักวิจัยทางวิชาการ ได้เร่งการบูรณาการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่ประเทศเผชิญอยู่ในการพัฒนาวัสดุเส้นใยคาร์บอนใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เส้นใยคาร์บอนประสิทธิภาพสูง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ราชาแห่งวัสดุใหม่" เป็นวัสดุหลักในการผลิตขั้นสูงและการป้องกันประเทศ
ในเมืองหลางฟาง มณฑลเหอเป่ย เส้นใยคาร์บอนเกรด T-1100 ประสบความสำเร็จในการผลิตจำนวนมากอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีอัตราการผ่านเกณฑ์รายวันสูงถึง 95% วัสดุใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางตอนใต้ของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น
เส้นใยคาร์บอนนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 5 ไมโครเมตร ความหนาแน่นประมาณ 1 ใน 4 ของเหล็ก แต่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กประมาณ 7 เท่า เส้นใยคาร์บอนมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบา ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านการป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ ทางรถไฟ และเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ
ที่มา : China Media Group