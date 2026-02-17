กองทัพหุ่นยนต์จีนโชว์ศักดาบนเวที "กาล่าตรุษจีน 2569" ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก

บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชั้นนำของจีนตบเท้าเข้าร่วมการแสดงในงานกาล่าฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2569 ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (ซีซีทีวี) ซึ่งเป็นรายการระดับชาติ เพื่อแสดงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปักกิ่ง
ในปีนี้มีบริษัทหุ่นยนต์ 4 แห่ง ได้แก่ ยูนิทรี (Unitree) จากเมืองหางโจว แมจิกแลบ (Magiclab) จากเมืองอู๋ซี กัลบอต (Galbot) จากกรุงปักกิ่ง และโนเอติกซ์ (Noetix) ที่ประกาศความร่วมมือกับงานกาล่า โดยมีรายงานว่ามูลค่าข้อตกลงรวมกันสูงถึง 100 ล้านหยวน หรือประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 475 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่หุ่นยนต์ของยูนิครีเคยกลายเป็นไวรัลจากการแสดงระบำพื้นบ้านเมื่อปีที่ผ่านมา
สำหรับการแสดงในค่ำคืนวันจันทร์ (16 ก.พ. 2569) เริ่มต้นด้วยหุ่นยนต์ "Bumi" ของโนเอติกซ์ที่ร่วมแสดงในละครตลก ตามด้วยไฮไลต์การโชว์ศิลปะการต่อสู้ของหุ่นยนต์ยูนิครีร่วมกับศิลปินเด็ก ซึ่งมีการโชว์ท่าตีลังกากลับหลังและกระโดดบนแทรมโพลีน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จากแมจิกลาบ
แม้เป้าหมายระยะยาวของเทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์คือการพัฒนาไปสู่การเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันภาคความบันเทิงยังคงเป็นช่องทางหลักในการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีต่อสาธารณชน
เมิ่ง ซือหยวน ผู้ชมจากมณฑลเจ้อเจียง กล่าวว่าการจัดโชว์หุ่นยนต์ทำออกมาได้น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม เธอยังคงให้ความสนใจกับการแสดงของศิลปินมนุษย์อย่างซูเปอร์สตาร์ "เฟย หว่อง" (Faye Wong) และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการนำหุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานกาล่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ