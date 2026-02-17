เข็ดแล้วครับ! เด็กซนเอาแม่กุญแจคล้องจมูกตัวเอง สุดท้ายเอาออกไม่ได้ (มีคลิป)

กลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ชาวเน็ตรู้สึกสงสาร แต่ก็อดขำไม่ได้ หลังเด็กชายจากเมืองหวยฮว่า มณฑลหูหนาน ได้สร้างวีรกรรมอันเป็นที่จดจำ อย่างการเอาแม่กุญแจไปคล้องจมูก พอจะเอาออกก็ดันเอาออกไม่ได้ พ่อแม่ก็พยายามช่วยทุกทางวิถีทางแต่ก็ไม่สำเร็จ
ตามรายงาน เด็กชายในสภาพที่เหมือนกับ "ราชาปีศาจวัว" ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครดังจากไซอิ๋ว ถูกพ่อแม่พาตัวมาที่สถานีดับเพลิงในท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่าการจะนำแม่กุญแจออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากตัวแม่กุญแจทำจากวัสดุที่ค่อนข้างแข็ง แถมยังหนีบกับเนื้อช่วงผนังกั้นจมูก หากดึงออกมาแรงเกินไป ก็อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เลยเลือกที่จะปลอบเด็กชายให้สงบ ก่อนที่จะเตรียมคีมตัดเหล็กและอุปกรณ์ป้องกันมาทำลายแม่กุญแจอย่างเร่งด่วน
สุดท้ายก็สามารถช่วยได้สำเร็จ โดยระหว่างการช่วยเหลือ เด็กชายไม่มีท่าทีงอแง โวยวาย หรือร้องไห้เลยสัดนิด แม้จะมีน้ำตาคลออยู่ตลอดก็ตาม
เมื่อเห็นแบบนั้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งก็อดแกล้งถามไม่ได้ว่า "ครั้งหน้ายังจะเล่นแบบนี้อีกไหม?" ซึ่งเด็กชายก็ตอบทันทีเลยว่า "ไม่กล้าอีกแล้วครับ!" ทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับหัวเราะออกมา
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่สนใจบนโซเชียล โดยชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์แซวว่า "สงสัยเด็กคนนี้จะยังไม่ลืมอดีตชาติที่เคยเป็นวัวมาก่อน?" และ "เรื่องนี้จะกลายเป็นที่จดจำ และเป็นเรื่องให้คนในครอบครัวล้อไปอีกนาน"
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังเตือนประชาชนด้วยว่า ในกรณีแบบนี้ สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำเป็นอันดับแรก คือ การตั้งสติ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ หรือของมีคมในการช่วยเหลือบุตรหลานด้วยตนเอง และให้โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน
ที่มา : 男童誤卡密碼鎖變「牛魔王」 消防剪鎖脫困喊：不敢再玩了 (CTWANT)