ทีมนักบินอวกาศเสินโจว-21 อวยพรตรุษจีนปีม้า กินเค้กอบใหม่บนสถานีอวกาศเทียนกง

องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน เผยแพร่คลิปวิดีโอสามนักบินอวกาศประจำภารกิจเสินโจว-21 (Shenzhou-21) ซึ่งปัจจุบันอยู่บนสถานีอวกาศเทียนกงในวงโคจร กล่าวอวยพรเทศกาลตรุษจีนปีนักษัตรมะเมียหรือปีม้า ในวันจันทร์ (16 ก.พ.) ซึ่งถือเป็นวันส่งท้ายปีเก่าก่อนตรุษจีน
จางลู่ ผู้บัญชาการภารกิจ ซึ่งฉลองเทศกาลตรุษจีนในอวกาศเป็นครั้งที่ 2 กล่าวว่าเขาขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขสงบในชีวิต ขณะที่อู่เฟย วิศวกรการบินหนุ่มที่ฉลองตรุษจีนในอวกาศเป็นครั้งแรก อวยพรขอให้ทุกคนปลอดภัย เจอแต่ความราบรื่น และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ยิ่งขึ้นไป
จางหงจาง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์บรรทุกซึ่งผันตัวจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็นนักบินอวกาศ เผยว่าขณะนี้การทดลองทางวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และพวกเขาจะเดินหน้าออกสำรวจจักรวาลต่อไปดุจดั่งม้าที่ควบทะยาน และหวังว่าความพยายามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ
ทั้งนี้ นี่เป็นเทศกาลตรุษจีนครั้งที่ 4 ที่นักบินอวกาศจีนได้เฉลิมฉลองบนสถานีอวกาศนับตั้งแต่สถานีอวกาศสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2022 โดยครั้งนี้นักบินอวกาศทั้งสามคนได้ตกแต่งสถานีอวกาศด้วยโคมไฟสีแดง เชือกถักจีน และงานตัดกระดาษ ทั้งยังร่วมกิจกรรมตามประเพณีที่มักทำยามอยู่กับครอบครัวบนโลกอย่างการกินเกี๊ยวและอาหารเลิศรสที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และโชคลาภ ซึ่งปีนี้มีความพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งอย่างบนโต๊ะอาหาร นั่นคือเค้กอบสดใหม่ที่ทำจากเตาอบในอวกาศ
อนึ่ง ทีมนักบินอวกาศเสินโจว-21 ซึ่งออกเดินทางสู่อวกาศเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2025 อยู่ในอวกาศมาแล้วกว่า 100 วัน โดยภารกิจทั้งหมด เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการดูแลสุขภาพต่างเดินหน้าอย่างราบรื่น
ที่มา/ แฟ้มภาพ สำนักข่าวซินหัว