จีนเตือนพลเมืองเลี่ยงเดินทางไปญี่ปุ่น หลังเกิดเหตุไล่แทงคนเสียชีวิต

สถานกงสุลใหญ่จีนประจำนครโอซาก้า ออกประกาศเตือนเร่งด่วนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ให้พลเมืองจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในระยะนี้ หลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนร้ายใช้มีดไล่แทงผู้คนกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่ย่านโดตมโบริ เขตชูโอ นครโอซาก้า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย โดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บอยู่ในภาวะหมดสติ
สถานกงสุลใหญ่จีนได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นที่เริ่มมีความไม่แน่นอนสูง และมีคดีอุกฉกรรจ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญ ทางการจีนจึงได้เน้นย้ำให้พลเมืองที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นหรือกำลังตัดสินใจเดินทาง ให้ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยส่วนบุคคล ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังที่สาธารณะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน