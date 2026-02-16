จีนประกาศยกเว้นวีซ่าให้พลเมืองอังกฤษและแคนาดา

กระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจากประเทศแคนาดาและสหราชอาณาจักร โดยมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ก.พ. 2569 ไปจนถึงสิ้นปี 2569
พลเมืองของทั้งสองประเทศสามารถพำนักในจีนได้นานสูงสุด 30 วัน เพื่อจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ การติดต่อธุรกิจ ระยะสั้น การเยี่ยมเยียนครอบครัว และมิตรสหาย และ การแลกเปลี่ยน และการเดินทางผ่าน (Transit)
การประกาศมาตรการนี้มีขึ้นในช่วงก่อนเริ่มเทศกาลตรุษจีนเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางและรวมตัวของครอบครัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี นอกจากนี้ ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและแคนาดา หลังจากที่นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ แห่งแคนาดา ได้เดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ จีนได้มอบสิทธิยกเว้นวีซ่าให้แก่สมาชิกกลุ่มไฟฟ์อายส์อย่าง นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย ไปแล้วตั้งแต่เดือน ก.ค. 2567 ส่งผลให้ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา เป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มภาคีพันธมิตรข่าวกรองนี้ที่ยังคงต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจีน
ภาคธุรกิจประเมินว่าการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าและขั้นตอนที่ยุ่งยาก จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่นักธุรกิจและผู้เดินทางได้มหาศาล โดยในกรณีของแคนาดา คาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านวีซ่าได้กว่า 2,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 45,432 บาท ต่อคนต่อปี สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยครั้ง
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน