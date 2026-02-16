หนุ่มจีนวัย 18 ปี ดูรูปเก่าๆ รำลึกความหลัง สุดท้ายร้องไห้จนปอดแตก!

สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกออนไลน์! เมื่อชายแซ่หวัง วัย 18 ปี จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน เกิดปอดแตกเพราะรูปถ่ายเก่าๆ ในอดีต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ขณะที่นายหวังนั่งดูรูปในวันวานของตัวเองกับเพื่อนๆ ก็เกิดเศร้าใจเป็นอย่างมากจนอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมา
“ดูรูปเหล่านั้นแล้วมันทำให้ผมรู้สึกอ่อนไหว สะเทือนใจ พอได้ย้อนนึกถึงความทรงจำดีๆ มากมาย ซึ่งไม่มีวันย้อนกลับคืนมาได้แล้ว ก็ทำให้ผมอยากร้องไห้ออกมา"
เพียง 1-2 นาทีต่อมา หวังก็มีอาการหายใจลำบาก เวียนศีรษะและมองเห็นไม่ค่อยชัด เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาในคืนนั้น
ตามรายงาน หวังได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะปอดแตก หรือปอดรั่ว โดยปอดข้างขวาถูกกดเบียดจนแฟบลงเหลือเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น
ปกติแล้วสาเหตุของปอดแตกมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากอุบัติเหตุ เนื้อปอดผิดปกติ การสูบบุหรี่ หรือมีการติดเชื้อที่มีลักษณะเป็นโพรง
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีของหวัง แพทย์ชี้แจงว่า อาจเกิดจากอารมณ์ที่พลุ่งพล่านของเขา ประกอบกับการร้องไห้อย่างหนัก จึงส่งผลให้ถุงลมในปอดแตก
นอกจากนี้ การมีรูปร่างสูง ผอม ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปอดแตกได้เช่นกัน
ด้านหวังเล่าว่า ตอนนั้นเขาไม่ได้ขยับตัวอะไรเยอะ หรือทำอะไรรุนแรง มีแค่อารมณ์ที่ท่วมท้น เลยทำให้ร้องไห้หนักขึ้นมานิดหน่อย ไม่คิดเลยว่าปอดจะแตก แต่นับว่าโชคดีที่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
ทั้งนี้ ปอดแตกจัดเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น หากมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ร่วมกับอาการหอบเหนื่อย ก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
ที่มา : 看旧合影照太伤感 18岁青年竟把“肺哭破” (Oriental Daily)
男大生半夜翻照片太傷感 情緒激動竟「哭破肺」右肺塌陷剩1/3 (CTWANT)