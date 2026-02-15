ไวรัล 900 ล้านวิว! แม่จัดเต็มอาหารเช้าสุดแปลกให้ลูกชาย หลังก่อนหน้าถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าทำแต่เมนูไร้คุณค่าทางอาหาร

อย่าท้าทายมนุษย์แม่! "จางลี่ผิง" คุณแม่ลูกหนึ่ง ผู้เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในมณฑลเจ้อเจียง สร้างความฮือฮาและกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ ด้วยการรังสรรค์เมนูอาหารเช้าสุดแปลกที่เธอเตรียมให้ลูกชาย วัย 16 ปี หลังเคยถูกวิจารณ์ว่าทำแต่อาหารเช้าง่ายๆ ไร้คุณค่าทางอาหาร
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการที่จางได้โพสต์คลิปวิดีโออาหารเช้าของลูกชายลงบนโซเชียลเมื่อเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยขนมปังแห้งๆ ข้าวเกรียบ นมและน้ำอุ่น
โดยชาวเน็ตต่างเข้ามารุมวิจารณ์ ว่าอาหารเช้าดังกล่าวขาดสารอาหาร บางรายถึงขนาดกล่าวหาว่าเธอ "ละเลยลูกชาย" หรือกระทั่งแซวแรงๆ ว่าเป็น "อาหารเช้าจากแม่เลี้ยง"
ถึงจางจะไม่ได้ตอบโต้อะไร ทว่าเธอกลับเลือกที่จะเปลี่ยนคำวิจารณ์มาเป็นแรงผลักดัน
เธอปลดล็อกไอเดียสุดสร้างสรรค์ โชว์สกิลทำอาหาร ลบภาพจำอาหารเช้าแบบเดิมๆ จนผู้คนถึงกับอึ้ง ว่านี่เป็นอาหารที่กินตอนเช้าหรือนี่ เพราะมีทั้งซุปปลาเปรี้ยว ถังหูลู่ บาร์บีคิว หลัวซือเฝิ่น แฮมเบอร์เกอร์จีน และหมั่นโถวที่มีหน้าตาเหมือนกับเอเลี่ยน
เมนูอาหารเช้าที่เป็นที่จดจำและตราตรึงใจลูกชายของเธอ คือ ทุเรียนกับหม้อไฟเนื้อ นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ เช่น สตรอว์เบอร์รีกับเสี่ยวหลงเปา และตีนไก่ตุ๋นโคล่า โดยชาวเน็ตต่างเรียกอาหารเช้าของจางว่า "อาหารเช้าสายฟ้า (thunder breakfasts)" ซึ่งเป็นการยกย่องความสามารถในการรังสรรค์เมนูอาหารของเธอ
อย่างไรก็ตาม แม้อาหารเช้าของเธอจะแปลกและจัดเต็มมากแค่ไหน แต่พอเห็นสภาพลูกชายที่นั่งกินข้าวในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่น ก็เรียกเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างดี
“ลูกชายของฉันไม่ชอบอาหารเช้าแบบดั้งเดิม อย่างพวกเกี๊ยว ซาลาเปา หรือบะหมี่ เขาชอบกินแต่เนื้อและของหวานเท่านั้น” จางกล่าว โดยทุกวันเธอจะตื่นนอนตั้งแต่ตี 5 เพื่อมาเตรียมอาหารเช้า ก่อนออกไปทำงาน
ทั้งนี้ ท่ามกลางแรงสนับสนุนจากชาวเน็ต และนิสัยการเลือกกินของลูก ก็ทำให้จางวางแผนที่จะพัฒนาเมนูอาหารเช้าสุดแปลกใหม่ต่อไป
“ตอนนี้ฉันตั้งใจทุ่มเททุกอย่างเพื่ออาหารเช้าของเขา พอเห็นลูกชายมีความสุขกับการกินอาหารเช้า มันก็ทำให้ฉันมีพลังขึ้นมา” จางกล่าว
คลิปวิดีโอของจางมียอดวิวมากกว่า 900 ล้านวิว และมีผู้ติดตามเกือบ 1.3 ล้านคน โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "ไม่มีใครเดาได้เลยว่าอาหารเช้าครั้งถัดไปของเธอจะเป็นเมนูอะไร" “อาหารเช้าสุดป่วนของจางเต็มไปด้วยความรักที่แม้จะดูเงอะงะแต่ก็แสนจะอบอุ่น เธอแสดงให้เห็นแล้วว่า เธอไม่ใช่แม่เลี้ยงใจร้าย" และ “ชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ของจางจะหายไปในสักวันหนึ่ง แต่ความรักของคนเป็นแม่อย่างเธอ ที่ตั้งใจสร้างสรรค์อาหารเช้าให้กับลูกชาย จะไม่มีวันจางหายไป”
คลิกชมคลิปในข่าว
浙江媽媽麗萍“雷霆早餐”意外走紅，創意硬核早餐+淡定幹飯的娃，媽媽: 兒子無肉不歡，壹家人都吃得很開心
ที่มา : Chinese mother prepares ‘thunder breakfast’ for son, goes viral with 900 million views (SCMP)