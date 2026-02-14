ระทึก! ถนนทรุดตัวเป็นหลุมยักษ์บริเวณเขตก่อสร้างรถไฟใต้ดินเซี่ยงไฮ้

เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟใต้ดินบนถนนชีซิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยภาพจากวิดีโอที่มีการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นจังหวะที่พื้นถนนพังทลายลงอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหลุมลึก ส่งผลให้คนงานก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวต้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท เซินทง เมโทร กรุ๊ป (Shanghai Shentong Metro Group) ได้ออกมายืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าจุดที่เกิดการทรุดตัวเป็นบริเวณเดียวกับที่พบการรั่วซึมเมื่อวันก่อนหน้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่และควบคุมบริเวณไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงทำให้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัด
ชาวเน็ตจีนและผู้อาศัยในละแวกดังกล่าวต่างแสดงความกังวลและตั้งข้อสงสัยถึงมาตรฐานการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่นี้ไม่ได้เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นครั้งแรก โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566 เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันบนถนนซินหลงทางทิศตะวันตกของถนนชีซิน ซึ่งในครั้งนั้นส่งผลให้รถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในหลุมครึ่งคัน
สำหรับโครงการรถไฟใต้ดินสายเจียมิน มีระยะทางรวมประมาณ 44 กิโลเมตร บริหารงานโดยบริษัท เซินเถี่ย อินเวสต์เมนต์ จำกัด ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.71 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.76 แสนล้านบาท) และมีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ 6 ปี
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน