“เป็นแม่แบบไม่เจ็บปวด” กระแสคน Gen Z เมืองจีนหันมาเลี้ยงตุ๊กตาเป็นลูก

เวลานี้กำลังเกิดกระแสคลั่ง “การเลี้ยงดูตุ๊กตาเป็นลูก” ในหมู่หญิงสาวคนเจนซี (Gen Z) ในประเทศจีน
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี 2566 หญิงสาวนางหนึ่งได้โพสต์เรื่อง“ไห่ตี้เหลาเลือกปฏิบัติกับเจ้าของตุ๊กตาผ้าฝ้ายหรือไม่?” กลายเป็นไวรัลระดับชาติและการเลี้ยงลูกตุ๊กตาเริ่มได้รับความสนใจนับตั้งแต่นั้น
เธอเล่าว่าได้พาลูก ๆ ตุ๊กตาผ้าฝ้ายเข้าไปรับประทานอาหารในร้านไห่ตี้เหลา ( Haidilao ) เชนร้านชาบูชื่อดัง โดยได้ขอเก้าอี้เด็กให้ลูกตุ๊กตาได้นั่ง ทว่านอกจากพนักงานในร้านไม่สนองตอบแล้ว ยังแสดงความพิศวงงงงวย นอกจากนั้น เธอสั่งอาหารไปก็ไม่ได้ตรงตามที่สั่ง พนักงานไม่เติมน้ำดื่มให้ อีกทั้งพร่ำปฏิเสธการร้องเพลงวันเกิดให้ตุ๊กตา ไม่สมกับชื่อเสียงของร้านในด้านการให้บริการเป็นเลิศเลย
“ คนเพี้ยนเท่านั้นแหละที่ฉลองวันเกิดให้ตุ๊กตา พนักงานของไห่ตี้เหลาทนไม่ไหวแล้วจริง ๆ ที่ต้องพูดคุยกับตุ๊กตาอย่างกับว่าพวกมันเป็นคนจริง ๆ” หลายคนที่ไม่คุ้นกับเทรนด์นี้ให้ความเห็น
แต่กลุ่มคนรักตุ๊กตาโต้เถียงว่า “ เราทำในสิ่งที่พวกเรารักก็แค่นั้น”
“ ไม่ได้ทำร้ายใคร หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบใด ๆ สักหน่อย ทำไมเราถึงต้องถูกตัดสินด้วยล่ะ? ”
กระแสคลั่งรักลูกตุ๊กตาถูกจุดประกายมาตั้งแต่สมัยแฟนคลับของเอ็กโซ ( EXO) วงนักร้องไอดอลเกาหลี อุ้มตุ๊กตาหน้าตาเหมือนเฉิน (คิม จงแด) สมาชิกวง ไปร่วมคอนเสิร์ตในปี 2558 ต่อมาตุ๊กตาหน้าเหมือนไอดอลที่แฟนคลับชื่นชอบก็กลายเป็นกระแสนิยมทั่วเอเชีย แม้แต่ในจีนเองมีพัฒนาการจนกลายเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม
ตุ๊กตาผ้าฝ้ายตัวหนึ่งอาจมีราคาเพียง 40 ถึง 100 หยวน แต่การเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันทำให้แม่ๆ หมดเงินไปหลายพันหยวน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสื้อผ้า วิกผม รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งหน้า การถ่ายรูป หรือบันทึกวิดีโอ บางคนถึงขนาดพาลูกตุ๊กตาไปเดินเล่นรับแสงแดด หรือพาไปท่องเที่ยว
คนรักตุ๊กตามักเรียกตัวเองว่า "คุณแม่น้องตุ๊กตา" และพูดว่า “ ฉันตั้งท้องอีกแล้ว” ระหว่างการรอคอยตุ๊กตา ที่สั่งซื้อ
รายงานเจาะลึกผู้เล่นตุ๊กตาผ้าฝ้ายปี 2564 ( the 2021 Cotton Doll Player Insight Report) ระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85 ซื้อตุ๊กตาเพราะรูปลักษณ์ที่น่ารักและให้ความรู้สึกอบอุ่นใจ ในขณะที่ร้อยละ 58 ให้เหตุผลสำคัญว่า เป็นความผูกพันทางอารมณ์
หลิน เค่อ นักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 มีตุ๊กตาผ้าฝ้ายทั้งหมด 15 ตัว เธอบอกว่า เวลาอุ้มไว้นาน ๆ ตุ๊กตาจะอุ่นขึ้น มันเริ่มมีกลิ่นเหมือนเธอแล้วด้วยซ้ำ ความรักที่เรามอบให้ทำให้ตุ๊กตามีชีวิต
ซุ่น ซิงซิง เคยจ่ายเงินกว่า 700 หยวน ซื้อตุ๊กตา 3 ตัว ซึ่งมีหน้าตาเหมือนวงนักร้องที่เธอชื่นชอบ
“ ประชาชนธรรมดาเข้าไม่ถึงตัวไอดอลหรอก แต่ถ้ามีตุ๊กตาหน้าตาเหมือนไอดอลคนโปรด ฉันก็จะเห็นและสัมผัสพวกเขาได้ทุกวัน เป็นความสุขที่รู้สึกเหมือนของจริงเลยล่ะ”
ตลาดตุ๊กตาผ้าฝ้ายของจีนมีมูลค่าเกิน 10,ooo ล้านหยวนในปี 2566 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 11 ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2566 และคาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีตุ๊กตาเฉลี่ย 8.73 ตัว ตามรายงานของสำนักข่าวเจียเมี่ยน ( Jiemian News )
ในทัศนะของคนหนุ่มสาวจำนวนมาก ลูกตุ๊กตามอบ "ความเป็นพ่อแม่ที่ไม่เจ็บปวด" และประสบการณ์ในการดูแล "ลูกๆ" ได้สร้างความรู้สึกพึงพอใจให้เกิดขึ้น
คนหนึ่งถึงกับกล่าวอย่างจริงจังว่า การเลี้ยงตุ๊กตาผ้าฝ้ายควรได้รับเงินอุดหนุนแบบเดียวกับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงบุตรด้วยซ้ำ เพราะเสื้อผ้าตัวน้อย ๆ ของตุ๊กตามีราคาแพงกว่าชุดของคนเป็นแม่เสียอีก
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์